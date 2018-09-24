В России хотят ужесточить продажу алкоголя

Голикова не исключила повышение возраста продажи алкоголя

Вице-премьер отметила, что одной из таких мер может стать повышение возраста покупателей алкогольной продукции.

"Логически оценивая то, что сейчас происходит, я бы подумала над тем, чтобы такого рода меру ввести. Но может быть не 21, может быть 20 лет", — уточнила Голикова.

Она также подчеркнула, что в более раннем возрасте существует определенный риск привыкания.

По словам Голиковой, несмотря на достигнутые результаты по уменьшению потребления табачной и алкогольной продукции, цифры ее "пока не устраивают".