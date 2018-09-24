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В России хотят ужесточить продажу алкоголя
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Голикова не исключила повышение возраста продажи алкоголя 

Газета.Ru + ещё 3 1 час назад
Вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова рассказала о возможных мерах по уменьшению потребления табачной и алкогольной продукции в России, передает РИА "Новости".
Вице-премьер отметила, что одной из таких мер может стать повышение возраста покупателей алкогольной продукции.
"Логически оценивая то, что сейчас происходит, я бы подумала над тем, чтобы такого рода меру ввести. Но может быть не 21, может быть 20 лет", — уточнила Голикова.
Она также подчеркнула, что в более раннем возрасте существует определенный риск привыкания.
По словам Голиковой, несмотря на достигнутые результаты по уменьшению потребления табачной и алкогольной продукции, цифры ее "пока не устраивают".
Ранее сообщалось, что в Минздраве предложили поднять возраст совершеннолетия до 21 года.
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