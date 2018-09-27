Верзилов обвинил в своем отравлении ГРУ

Верзилов заявил об отравлении российскими спецслужбами

Бывший участник арт-группы «Война» и продюсер Pussy Riot Петр Верзилов обвинил в своем отравлении российские спецслужбы.

«Я исхожу из того, что за моим отравлением стоят российские секретные службы, возможно, российская разведка ГРУ», — приводит Deutsche Welle заявление Верзилова Bild.

По его словам, отравление было произведено «настолько профессионально, что не позволяет сделать никакого другого вывода».

Верзилов предположил, что на нем могли испытать «новый ядовитый коктейль». «Мое отравление пошло иначе, чем другие: это не длилось несколько дней, пока я что-то замечу, но это была сразу острая реакция», — сказал он.

Он рассказал, что после отравления очнулся только в больнице в Берлине и принял главврача за директора тюрьмы.

Верзилов полагает, что его могли отравить либо из-за намерений провести расследование гибели российских журналистов в ЦАР, либо из-за акции на финальном матче ЧМ-2018 в России.

Сейчас Верзилов выписан из клиники Charite, в которой проходил лечение. Диагноз прежний — тяжелый антихолинергический синдром, но установить отравляющее вещество по-прежнему не удалось. Берлинская клиника сотрудничает с московскими больницами.

Верзилов намерен вернуться в Россию через несколько дней.

В понедельник активистка Pussy Riot Вероника Никульшина сообщала, что Верзилов, которого накануне доставили на лечение в Германию, чувствует себя лучше.

Напомним, Верзилов попал в реанимацию НИИ им. Склифосовского. Источники сообщили, что причиной этому стало не отравление, а имеющиеся у мужчины серьезные проблемы со здоровьем.

В июле Хамовнический районный суд Москвы назначил активистам Pussy Riot Веронике Никульшиной и Петру Верзилову 15 суток административного ареста за то, что они выбежали на поле в матче финала ЧМ-2018 между Хорватией и Францией.