«В ситуацию в Крыму должна вмешаться Москва»

«В ситуацию с Армянском должна вмешаться Москва». Режим ЧС снимают, но проблемы никуда не делись

Режим чрезвычайной ситуации в крымском Армянске снимут в воскресенье. Об этом сообщил журналистам глава администрации города Василий Телиженко. В ближайшие дни в город вернутся эвакуированные дети. Замначальника ГУ МЧС России по республике Крым Алексей Фридман доложил, что все работы, связанные с устранением чрезвычайной ситуации, проведены в полном объеме.

При этом жители Армянска остаются в полном неведении о том, какие именно работы проводились по ликвидации чрезвычайной ситуации. По их мнению, власти действуют формально, экология в городе продолжает угрожать здоровью. Вот, что рассказала business FM жительница Армянска Нина:

Нина, жительница Армянска, Крым:

«Мыли просто улицы, дороги. Проезжали машины, которые лили просто на дороги, и все. А в кислотонакопителе вроде бы «Титан» за свой счет свои работы проводит. Они там выделили семь водителей, 12 человек технического персонала, это официальные данные так говорят, пару машин грузовых, и дамбу отсыпают с фосфогипсом. Ничего не информируется особо. У нас не мылись даже детские площадки. Один субботник жители города провели, когда хотели детей вернуть к 13 сентября, вышли, начали все это драить, хотя дышать самим невозможно. Нас накрыло кислотное облако на 14 сентября, до сих пор от него отойти не могу. Сегодня город вообще был в дымке, какой-то запах непонятный. Кто говорит, это сера, стоит сейчас опять жара у нас. Жители собрали петицию в связи с чрезвычайной ситуацией, просили, чтобы нам выдали сюда бригады врачей и передвижные лаборатории. Но этого сделано не было, нам прислал Симферополь так называемый «медицинский десант»: невропатолог, кардиолог, окулист и лор-врач. Люди заняли очередь — в один кабинет больше 100 человек, приняли по 20 человек. Диагнозы, естественно, не выставлялись, что якобы это все обострение хронических заболеваний: першение в горле, в носу, жжение, кашель, у кого-то сыпь, у кого-то на глазах поражения, вялость, утомляемость, но все, говорят, в пределах нормы показатели».

По данным Роспотребнадзора, с 16 сентября в Армянске не было превышения ПДК вредных выбросов. Ранее замминистра природных ресурсов и экологии России Сергей Ястребов обещал, что Росприроднадзор и Минприроды выработает рекомендации по ликвидации последствий выбросов. Ведомства думают также, как решить проблему водоснабжения полуострова. Запланированы водоводы и дополнительные источники водоснабжения.

Рассматривается также возможность строительства завода для нейтрализации кислоты с завода «Крымский титан» . В регионе продолжается экомониторинг. Между тем, журналист и блогер Александр Горный считает, что ничего конкретного крымские власти не предприняли, ситуация остается опасной и требует прямого вмешательства федерального центра.

Александр Горный, журналист и блогер:

«Какие шаги предприняты против завода «Крымский титан»? Завод остановил свою деятельность. Ну и что, что он остановил? Кислотные накопители никуда не делись. Иногда появляется информация от специалистов, экспертов, технических специалистов, что ситуация может развиваться совершенно непредвиденно, все зависит от температурного режима и розы ветров, которая сейчас крайне неблагоприятна, и что кислотное облако может накрыть фактически до Симферополя и далее. На мой взгляд, здесь требуется срочное вмешательство федерального центра. Сергей Аксенов сам признал, что эта ситуация будет решаться минимум пять лет. Вот сейчас возвращать детей куда? Многие родители сейчас сами хотят выехать из города. Минздрав Крыма сообщает о том, что они прошли по дворам, провели осмотр граждан, что все хорошо, все замечательно. Опять же это ложь полнейшая. Люди, когда едут делать свои независимые анализы в частных клиниках, там довольно неприглядные результаты, потому что там есть превышение и в крови, и в организме некоторых вредных веществ».

Экологическая ситуация в регионе обострилась в конце августа, когда из-за выброса загрязняющего вещества с кислотонакопителей химзавода «Крымский титан» улицы города Армянск и близлежащие села покрылись желтым налетом. В сентябре специалисты фиксировали превышение ПДК сернистого ангидрида в воздухе.

Власти эвакуировали детей, в регионе ввели режим ЧС. «Крымский титан» был полностью остановлен. Выяснилось, что его кислотонакопители, а это открытые водоемы, из-за жары и перекрытия Украиной Северо-Крымского водоканала обмелели. Это привело к испарению химикатов.