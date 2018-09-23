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В вагине британки сделали необычную находку
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Испанские врачи нашли мертвую черепаху в вагине британки 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: ABC
В Испании врачи извлекли китайскую трехкилевую черепаху из половых органов женщины, обратившейся с жалобами на боли. Пациентка не помнит, как животное попало внутрь ее тела. О необычном медицинском случае сообщает испанское издание ABC.
26-летняя британка, отдыхавшая в Испании, обратилась в больницу с жалобами на боли в животе. В ходе осмотра врачи обнаружили во влагалище женщины мертвую черепаху, которая стала источником серьезной инфекции половых органов. Предположив, что женщину могли изнасиловать, врачи вызвали полицию.
По словам пациентки, она была на вечеринке со своими британскими друзьями, но не помнит, что там происходило. Через несколько дней после вечеринки у нее появились боли в животе и она обратилась в больницу. Женщина отказалась от расследования произошедшего.
Китайская трехкилевая черепаха распространена на востоке Китая и в Японии. Она способна достигать 17 см в длину.
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