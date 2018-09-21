Модель из России засудят за инцидент в Солсбери

Ресторан в Солсбери может подать в суд на россиянку Шапиро

Родившаяся в Нижнем Новгороде модель Анна Шапиро может попасть под следствие за инсценировку отравления в британском Солсбери. На данный момент полицейские выясняют, был ли инцидент спланирован заранее. Между тем, сеть ресторанов Prezzo, в заведении которой якобы были отравлены экс-россиянка и ее муж, понесла репутационные и денежные потери из-за происшествия. Сама Шапиро, тем временем, убеждена, что ее отравление было спланировано российскими властями.

Сеть ресторанов Prezzo, в заведении которой были отравлены уроженка Нижнего Новгорода Анна Шапиро и ее британский муж Алекс Кинг , подаст в суд на пару, если полиция докажет, что инцидент был инсценировкой. Об этом сообщает газета Times, ссылаясь на источники в компании.

По данным издания, после происшествия ресторан на время закрыли — из-за этого пострадала его репутация, последовали убытки. Таблоид The Sun сообщает, что ущерб заведениям и стоимость выезда служб неотложной помощи оцениваются в 30 тыс. фунтов стерлингов (более 2,6 млн рублей).

Накануне полицейские допросили Шапиро и Кинга в качестве свидетелей. Девушка еще раз изложила свою версию произошедшего, согласно которой отравление якобы было спланировано Кремлем.

Однако, по данным The Sun, полицейские прорабатывают версию о том, что инцидент с отравлением был инсценировкой. Отметим, что муж Шапиро пролежал в отделении интенсивной терапии четыре дня. Девушка посещала супруга в больнице и делала с ним селфи. 20 сентября мужчина сдал все анализы и был выписан из больницы.

Очередное отравление в Солсбери произошло 16 сентября. Муж Шапиро почувствовал себя плохо во время ужина в ресторане Prezzo, расположенном в Солсбери. Заведение и прилегающие к нему дороги оцепили. На место происшествия прибыли четыре машины скорой помощи, среди которых была группа особого реагирования при чрезвычайных ситуациях. Очевидцы сообщают, что в заведение заходили специалисты в белых костюмах химической защиты.

Местные правоохранители позднее исключили использование нервно-паралитического агента при отравлении в Prezzo. Они заявили, что инцидент никак не связан с делом Скрипалей.

19 сентября Анна Шапиро дала интервью изданию The Sun — по информации таблоида, за беседу девушка деньги не получала. Стало известно, что ей 30 лет, она родилась в Нижнем Новгороде, однако в 2006 году приняла гражданство Израиля. На данный момент она работает моделью.

Шапиро в деталях восстановила события того дня, когда их с мужем якобы попытались отравить. По ее словам, посетить ресторан Prezzo ей с мужем посоветовала хозяйка дома, который арендует пара. Девушка знала, что в 300 метрах от этого заведения располагается ресторан Zizzi — именно в нем в день отравления обедали экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

«Я засмеялась и сказала хозяйке: надеюсь, нас не отравят», — рассказала Шапиро.

Супруги заказали в ресторане пиццу, рыбу, овощи, картофель и два бокала белого вина. Через некоторое время Кингу стало плохо, он отправился в уборную. Спустя 15 минут девушка обеспокоилась состоянием мужа и решила проверить, все ли с ним хорошо. Придя в туалет, она застала его лежащим на полу.

«Я увидела, как он лежит на полу около раковин — лицом вниз, у него тряслись руки. Я подумала, что это припадок, попыталась его поднять, однако из его рта шла пена, и он оттолкнул меня. Я быстро побежала вниз за помощью», — заявила она в интервью.

Вместе с мужем ее госпитализировали в больницу — Кинга ввели в искусственную кому. The Sun со ссылкой на источники правоохранительных органах писал, что пару могли отравить стрихнином — веществом, полученном из семян плодов тропического дерева чилибуха.

Шапиро заявила, что она, как и экс-полковник ГРУ Скрипаль, стала мишенью намеренной атаки со стороны российских властей. По ее словам, Кремль якобы преследует ее за антироссийские высказывания, а также за отца, который является высокопоставленным российским военным.

«Больше ничего комментировать не буду. Люди делают голословные заявления в отношении нас. У меня есть адвокат», — заявила она в четверг The Sun.

По словам девушки, ее муж пребывает в плохом самочувствии — он испытывает сильные головные боли.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков , комментируя новые обвинения в адрес Кремля после очередного отравления в Солсбери, заявил об абсурдности поступающей из Великобритании информации.

«Вы знаете уже, честно говоря, я не думаю, что в дальнейшем есть смысл комментировать подобные сообщения и подобные новости. Абсурдность подавляющего большинства информации, которая идет из Солсбери, абсолютно очевидна», — заявил он.

Напомним, что все началось с отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Оно произошло 4 марта в британском Солсбери — выяснилось, что россияне были отравлены нервно-паралитическим агентом класса «Новичок». Лондон заявил, что яд был изготовлен в России, поэтому страна якобы несет ответственность за произошедшее.

Москва неоднократно предлагала помощь в расследовании дела Скрипалей, однако британские власти игнорировала все инициативы. Впоследствии в лаборатории Портон-Даун опровергли сообщения о том, что «Новичок» был изготовлен в России.

В нем они заявили, что посещали Соединенное королевство в туристических целях — в том числе, чтобы посетить «знаменитый Солсберецкий собор» и взглянуть на его «123-метровый шпиль». По словам Петрова и Боширова, они не имеют отношения к российской разведке и делу Скрипалей.

Мужчины сообщили, что они заняты в фитнес-индустрии — в том числе занимаются продажей спортпитания. Россияне признались, что напуганы сложившейся ситуацией и призвали настоящих отравителей принести им извинения.