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Москва и Петербург вошли в рейтинг самых опасных городов
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Москва и Петербург вошли в рейтинг самых опасных городов мира 

BFM.RU + ещё 3 42 минуты назад
Фото: ТАСС
Москва, Санкт-Петербург и Новосибирск вошли в список 200 самых опасных городов мира. Об этом сообщает «Фонтанка.ру» cо ссылкой на портал Numbeo. Северная столица в рейтинге заняла 198-е место, Москва на 144-м месте, а Новосибирск занимает 135-ю строчку.
Индекс преступности высчитывался на основе опросов посетителей. Всего в списке представлено 327 городов.
Самым криминогенным городом в мире признан Сан-Педро-Сула в Гондурасе. В тройку самых опасных городов мира в 2018 году также вошли Каракас в Венесуэле и Порт-Морсби в Папуа — Новой Гвинее. Самыми безопасными городами мира стали столица ОАЭ Абу-Даби, Доха в Катаре и швейцарский Базель.
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