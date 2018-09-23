Москва и Петербург вошли в рейтинг самых опасных городов мира

Москва, Санкт-Петербург и Новосибирск вошли в список 200 самых опасных городов мира. Об этом сообщает «Фонтанка.ру» cо ссылкой на портал Numbeo. Северная столица в рейтинге заняла 198-е место, Москва на 144-м месте, а Новосибирск занимает 135-ю строчку.

Индекс преступности высчитывался на основе опросов посетителей. Всего в списке представлено 327 городов.

Самым криминогенным городом в мире признан Сан-Педро-Сула в Гондурасе. В тройку самых опасных городов мира в 2018 году также вошли Каракас в Венесуэле и Порт-Морсби в Папуа — Новой Гвинее. Самыми безопасными городами мира стали столица ОАЭ Абу-Даби, Доха в Катаре и швейцарский Базель.