Познер рассказал о поездке в Солсбери

Само интервью он назвал плохо сделанным, а выступление мужчин — неубедительным.

Познер рассказал, что посещал Солсберийский собор, упомянутый Петровым и Бошировым, в рамках съемок фильма об Англии

Журналист подчеркнул, что он поехал в собор не из-за его красоты, а из-за копии Великой хартии вольностей 1215 года, которых в мире существует всего три.

«Если говорить об истоках демократии в Англии, то вот эта Великая хартия вольностей — это она и есть. <…> Но они об этом вообще ничего не сказали, хотя именно это самое главное, что есть в этом соборе. Поэтому не убедили», — заявил Познер.

В сентябре Лондон назвал Петрова и Боширова предполагаемыми отравителями экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. По мнению британских властей, эти мужчины — сотрудники ГРУ . Камеры зафиксировали их неподалеку от дома Скрипаля перед его отравлением.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Петров и Боширов — обычные гражданские лица. Он попросил их рассказать свои истории публично, и в скором времени они дали интервью Симоньян.

В ходе беседы Петров и Боширов заявили, что решили посетить «прекрасный город» Солсбери и «Солсберецкий» собор, знаменитый своим 123-метровым шпилем и старинными часами, по совету друзей.