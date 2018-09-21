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Познер рассказал о поездке в Солсбери
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Познер рассказал о поездке в Солсбери 

Рамблер + ещё 1 38 минут назад
Фото: ТАСС
Журналист Владимир Познер на своем сайте прокомментировал интервью главреда RT Маргариты Симоньян с Александром Петровым и Русланом Бошировым, которых Лондон подозревает в покушении на Скрипалей.
Само интервью он назвал плохо сделанным, а выступление мужчин — неубедительным.
Познер рассказал, что посещал Солсберийский собор, упомянутый Петровым и Бошировым, в рамках съемок фильма об Англии.
Журналист подчеркнул, что он поехал в собор не из-за его красоты, а из-за копии Великой хартии вольностей 1215 года, которых в мире существует всего три.
«Если говорить об истоках демократии в Англии, то вот эта Великая хартия вольностей — это она и есть. <…> Но они об этом вообще ничего не сказали, хотя именно это самое главное, что есть в этом соборе. Поэтому не убедили», — заявил Познер.
В сентябре Лондон назвал Петрова и Боширова предполагаемыми отравителями экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. По мнению британских властей, эти мужчины — сотрудники ГРУ. Камеры зафиксировали их неподалеку от дома Скрипаля перед его отравлением.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Петров и Боширов — обычные гражданские лица. Он попросил их рассказать свои истории публично, и в скором времени они дали интервью Симоньян.
В ходе беседы Петров и Боширов заявили, что решили посетить «прекрасный город» Солсбери и «Солсберецкий» собор, знаменитый своим 123-метровым шпилем и старинными часами, по совету друзей.
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