Пока вы спали: Россияне остались без свободных денег 

Кто убил профессионального свидетеля
«Известия» перечислили версии о мотивах убийства под Санкт-Петербургом профессионального стукача Бадри Шенгелии. По словам собеседников издания, знакомых с ситуацией в криминальном мире Северо-Запада России, Шенгелию убили люди бывшего главаря Тамбовской ОПГ Владимира Барсукова, против которого тот свидетельствовал. Согласно другой версии, Шенгелию могли убить сообщники бывшего полковника СК Михаила Максименко, которого подозревают во взяточничестве. Против него Шенгелия также давал показания. Тем временем адвокат Максименко заявил, что убийство Шенгелии может быть инсценировкой, а экс-сотрудник антимафиозного подразделения МВД рассказал «Известиям», что убить стукача могли его же подельники-рейдеры, ныне наделенные властью.
ВКС России получили "разрушители бункеров"
Вертолеты Ка-52 и Ми-28 Воздушно-космических сил России будут вооружены модернизированными ракетами С-13ДФ, сообщили «Известиям» в Министерстве обороны. Обновленные неуправляемые авиационные ракеты обзавелись наконечником, который способен прошить бетонные стены в метр толщиной. При этом взрываться ракеты будут, лишь попав внутрь здания.
Британия готовится кибератаковать Россию
Великобритания создает спецподразделение по киберборьбе с Россией. По информации местного канала Sky News, созданием новой, наступательной, структуры руководят Министерство обороны и Центр правительственной связи, а обойдется это по меньшей мере в 250 миллионов фунтов стерлингов. Планируется, что в спецподразделении будут служить две тысячи человек.
Россияне остались без свободных денег
Россияне лишились трех с половиной «свободных» тысяч рублей за месяц. Об этом, как сообщает РИА Новости, свидетельствует исследование холдинга «Ромир». Если в июле объем «свободных денег» россиян, то есть разница между заработками домохозяйств и тратами на самые необходимые товары и услуги, составлял 27,1 тысячи, то по итогам августа — 23,6 тысячи. В «Ромире» объяснили рост трат возвращением россиян из отпусков в «прежний» график и подготовкой к осени.
Минобороны объяснило «ошибки» в документах о «Боинге»
Минобороны России ответило «Новой газете», нашедшей «ошибки» в документах ведомства о сбитом над Донбассом «Боинге». Ранее автор издания обратил внимание, что один из документов, которыми Минобороны доказало вину Украины в падении малазийского самолета, а именно восстановленный подлинник формуляра на двигатель ракеты с указанием даты изготовления собранного изделия (24 декабря 1986 года), был заполнен почти за год до ее наступления (14 января 1986-го).
«Формуляр на двигатель являлся эталонным. С него делался тираж формуляров, в которые затем и вносилась уникальная информация, характеризующая каждый двигатель к каждой изготовленной ракете», — объяснили в Минобороны.