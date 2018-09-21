Пока вы спали: Россияне остались без свободных денег

Кто убил профессионального свидетеля

«Известия» перечислили версии о мотивах убийства под Санкт-Петербургом профессионального стукача Бадри Шенгелии. По словам собеседников издания, знакомых с ситуацией в криминальном мире Северо-Запада России , Шенгелию убили люди бывшего главаря Тамбовской ОПГ Владимира Барсукова , против которого тот свидетельствовал. Согласно другой версии, Шенгелию могли убить сообщники бывшего полковника СК Михаила Максименко , которого подозревают во взяточничестве. Против него Шенгелия также давал показания. Тем временем адвокат Максименко заявил, что убийство Шенгелии может быть инсценировкой, а экс-сотрудник антимафиозного подразделения МВД рассказал «Известиям», что убить стукача могли его же подельники-рейдеры, ныне наделенные властью.

ВКС России получили "разрушители бункеров"

Вертолеты Ка-52 и Ми-28 Воздушно-космических сил России будут вооружены модернизированными ракетами С-13ДФ, сообщили «Известиям» в Министерстве обороны . Обновленные неуправляемые авиационные ракеты обзавелись наконечником, который способен прошить бетонные стены в метр толщиной. При этом взрываться ракеты будут, лишь попав внутрь здания.

Британия готовится кибератаковать Россию

Великобритания создает спецподразделение по киберборьбе с Россией. По информации местного канала Sky News, созданием новой, наступательной, структуры руководят Министерство обороны и Центр правительственной связи, а обойдется это по меньшей мере в 250 миллионов фунтов стерлингов. Планируется, что в спецподразделении будут служить две тысячи человек.

Россияне остались без свободных денег

Россияне лишились трех с половиной «свободных» тысяч рублей за месяц. Об этом, как сообщает РИА Новости, свидетельствует исследование холдинга «Ромир». Если в июле объем «свободных денег» россиян, то есть разница между заработками домохозяйств и тратами на самые необходимые товары и услуги, составлял 27,1 тысячи, то по итогам августа — 23,6 тысячи. В «Ромире» объяснили рост трат возвращением россиян из отпусков в «прежний» график и подготовкой к осени.

Минобороны объяснило «ошибки» в документах о «Боинге»

Минобороны России ответило «Новой газете», нашедшей «ошибки» в документах ведомства о сбитом над Донбассом «Боинге». Ранее автор издания обратил внимание, что один из документов, которыми Минобороны доказало вину Украины в падении малазийского самолета, а именно восстановленный подлинник формуляра на двигатель ракеты с указанием даты изготовления собранного изделия (24 декабря 1986 года), был заполнен почти за год до ее наступления (14 января 1986-го).