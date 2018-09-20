Пока вы спали: Налог на имущество вырос вдвое

Налог на имущество вырос вдвое Средний размер выплаты имущественного налога вырос в России почти в два раза с 2015 по 2017 год. Об этом, как сообщают «Известия», свидетельствуют подсчеты аналитического центра «Финэкспертиза». Согласно им, средний платеж россиян по налогу на имущество в 2015-м составлял около 207 рублей, а в 2017-м — почти 356, то есть за два года вырос в 1,7 раза. Во столько же раз за тот же период выросли и доходы бюджета от налога на имущество физлиц — до 52,2 миллиарда. Спорт в России будут развивать пивом Министерство спорта предложит такой формат возвращения пива на спортивные арены России, который удовлетворит всех, заявил «Известиям» глава ведомства. По словам Павла Колобкова, возвращение пива на стадионы пойдет «во благо» всему российскому спорту, а вопрос об этом решится уже в ближайшее время. Выборы в Приморье пойдут на третий круг Итоги второго тура выборов губернатора Приморского края отменены. Как сообщает «Интерфакс», соответствующее решение большинством голосов приняла краевая избирательная комиссия. По словам ее главы Татьяны Гладких, результаты второго тура «невозможно признать достоверными» из-за «существенных» нарушений. Бюджет станет щедрее Правительство потратит на соцподдержку населения в 2018 году 6,6 триллиона рублей. Об этом, как сообщает «Коммерсант», заявила курирующая социальную политику вице-премьер Татьяна Голикова . Среди прочего вырастут расходы федерального бюджета на образование и здравоохранение, увеличится размер страховых пенсий по старости для неработающих пенсионеров, будет проиндексирована выплата за второго ребенка, а также появится пособие по безработице для предпенсионеров. Россиян стало меньше В 2018 году россиян стало меньше на 91,9 тысячи человек, свидетельствуют данные Росстата . Согласно подсчетам ведомства, на 1 августа численность постоянного населения России составляла 146,8 миллиона человек, то есть на 0,063% меньше, чем в начале года. Число умерших в январе-июле 2018-го превысило число родившихся в 1,2 раза, а чаще всего россияне умирали от болезней системы кровообращения, новообразований и внешних причин.