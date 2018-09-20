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Россиян возмутил перенос выходных в 2019 году
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Россиян возмутил перенос выходных в 2019 году 

Рамблер 2 часа назад
Агентство «Ура.ру» сообщает, что интернет-пользователи остались недовольны длинными выходными в 2019 году.
Ранее стало известно, что в 2019-м россиян ждут десять дней новогодних каникул и девятидневные майские каникулы. При этом несколько праздничных дней выпадают на выходные: 5 и 6 января (суббота и воскресенье), входящие в новогодние каникулы, перенесут на 2 и 3 мая (четверг и пятница). День отдыха с субботы, 23 февраля, перейдет на пятницу, 10 мая.
>> Как будем отдыхать в 2019 году
«Если столько отдыхать, то президентский прорыв не получится», — возмутился один из пользователей.
«Устанем отдыхать», — добавил @CpvRu.
Также россияне заявили, что не любят отдыхать по выходным, а единственный отдых, который им нужен — от людей.
«Ой, опять гулять! А работать когда? По мне бы продлили бы пенсионный возраст до 70 лет!» — цитирует «Ура.ру» одного из недовольных россиян.
Среди пользователей нашлось немало тех, кто рад длительным праздничным каникулам. Они сравнили их с полноценным отпуском и напомнили о возможности провести больше времени с друзьями и семьей.
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