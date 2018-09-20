Финляндия отгородится от России забором

Финляндия планирует построить забор на границе с Россией для защиты от АЧС

Финляндия рассматривает вопрос возведения забора из стальной сетки на границе с Россией для защиты от диких кабанов, которые являются переносчиками вируса африканской чумы свиней (АЧС).

Ожидается, что ограждение протянут от территории юго-восточной Финляндии до Кайнуу, одного из центральных регионов страны, передает ТАСС

Хельсинки принимают вынужденные меры в связи с ранее выявленными случаями АЧС на территории России в 200 километрах от финской границы. В самой Финляндии распространение вируса пока зарегистрировано не было.

Африканская чума свиней — инфекционное заболевание с инкубационным периодом до двух недель, его переносчиками являются зараженные или уже выздоровевшие животные. Как правило, вирус попадает в организм через пищу, раны на коже, слизистую оболочку, укусы насекомых.