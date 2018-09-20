Ещё
Финляндия отгородится от России забором
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Финляндия планирует построить забор на границе с Россией для защиты от АЧС 

Российская Газета + ещё 22 1 час назад
Финляндия рассматривает вопрос возведения забора из стальной сетки на границе с Россией для защиты от диких кабанов, которые являются переносчиками вируса африканской чумы свиней (АЧС).
Ожидается, что ограждение протянут от территории юго-восточной Финляндии до Кайнуу, одного из центральных регионов страны, передает ТАСС.
Хельсинки принимают вынужденные меры в связи с ранее выявленными случаями АЧС на территории России в 200 километрах от финской границы. В самой Финляндии распространение вируса пока зарегистрировано не было.
Африканская чума свиней — инфекционное заболевание с инкубационным периодом до двух недель, его переносчиками являются зараженные или уже выздоровевшие животные. Как правило, вирус попадает в организм через пищу, раны на коже, слизистую оболочку, укусы насекомых.
Российская Газета: последние новости
Аркадий Ротенберг: Крымский мост простит сто лет Власти Армянска в Крыму ввели режим ЧС из-за сброса химических веществ Патрушев призвал сделать неотвратимым наказание за экологические преступления
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия закрыла часть Средиземноморья272
Российский офицер выжил в катастрофе Ил-20407
В МВД огласили результаты проверки Вайкуле241
Чиновникам резко повысят зарплату304
«Дочки живут в нищете»: жена обрушилась на Хирурга360
Видео
00:28
Медведев назначил нового пресс-секретаря
Политика
02:57
Опубликовано видео беспорядков в Кабардино-Балкарии
Происшествия
04:13
«Дырявому» кораблю «Союз» нашли применение на МКС
Технологии Наука и техника
03:24
Пока вы спали: Налог на имущество вырос вдвое
Общество
00:16
Автобус с пассажирами загорелся в Подмосковье
Происшествия Катастрофы
06:09
Финляндия отгородится от России забором
Общество В мире
04:36
В Приморье отменили результаты выборов
Политика
00:47
Против Мэй сплели опасный заговор
В мире
03:37
Чиновникам резко повысят зарплату
Политика
05:05
Единственный авианосец России встал на ремонт
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение