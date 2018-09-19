Утвержден перенос выходных в 2019 году

Одобрен график праздничных и выходных дней в 2019 году

График праздничных и выходных дней в 2019 году одобрила Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений во главе с вице-премьером Татьяной Голиковой . Об этом сообщается на сайте Минтруда России.

Согласно проекту, субботу 5 января и воскресенье 6 января планируют перенести на 2 и 3 мая, которые в следующем году выпадают на четверг и пятницу. Кроме того, выходной в субботу 23 февраля перенесут на пятницу 10 мая.

Таким образом, на Новый год в России будут отдыхать с 30 декабря по 8 января. Два выходных − 23 и 24 февраля − ожидают россиян на День Защитника Отечества. На Международный женский день выходные продлятся с 8 по 10 марта. А долгие майские "каникулы" порадуют с 1 по 5-е и с 9 по 12 мая.

В честь Дня независимости РФ в 2019 году выходным объявлено 12 июня, а праздники по случаю Дня народного единства продлятся три дня − с 2 по 4 ноября.