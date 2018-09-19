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Утвержден перенос выходных в 2019 году
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Одобрен график праздничных и выходных дней в 2019 году 

Москва24 + ещё 7 5 часов назад
Фото: РИА Новости
График праздничных и выходных дней в 2019 году одобрила Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений во главе с вице-премьером Татьяной Голиковой. Об этом сообщается на сайте Минтруда России.
Согласно проекту, субботу 5 января и воскресенье 6 января планируют перенести на 2 и 3 мая, которые в следующем году выпадают на четверг и пятницу. Кроме того, выходной в субботу 23 февраля перенесут на пятницу 10 мая.
Таким образом, на Новый год в России будут отдыхать с 30 декабря по 8 января. Два выходных − 23 и 24 февраля − ожидают россиян на День Защитника Отечества. На Международный женский день выходные продлятся с 8 по 10 марта. А долгие майские "каникулы" порадуют с 1 по 5-е и с 9 по 12 мая.
В честь Дня независимости РФ в 2019 году выходным объявлено 12 июня, а праздники по случаю Дня народного единства продлятся три дня − с 2 по 4 ноября.
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