«Малолетние девочки в спальнях»: жена об изменах главреда МК

«Малолетние девочки в спальнях»: жена главреда МК рассказала о его изменах

По ее словам, она приняла решение подать на развод, когда узнала, «что какие-то малолетние девочки ночуют в наших спальнях, где иногда спят мои дети».

«Потом я узнала, что он этих девочек устраивает без образования на работу в редакцию, не хочу вдаваться в подробности, сколько им лет, этим девочкам», — заявила Ефимова.

По ее словам, она пыталась мирно расстаться с супругом еще три года назад, когда попросила его обеспечить ее и троих детей жильем.

«Разные варианты предлагал, он больше ходил вокруг да около, тянул время», — вспоминает женщина.

Она рассказала, что муж выгнал ее из дома и сейчас она вынуждена жить у брата пока не снимет квартиру.

«Он сменил замки, забрал у меня автомобиль. Всё отнял… Дети очень запуганы, я пытаюсь убедить их, что всё будет хорошо и папа ничего плохого им не сделает Я даже боюсь пробовать туда приходить… Я испытываю какое-то внутреннее состояние ужас», — призналась она «Супер».

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О том, что 69-летний главред «МК» Павел Гусев и 45-летняя Евгения Ефимова находятся сейчас в процессе развода, стало известно летом этого года.

Супругам предстоит поделить 11 нежилых помещений в столице, квартиру, два дома, а также 15 земельных участков. 69-летнему Гусеву также принадлежат доли и акции в уставных капиталах таких компаний, как ЗАО «Редакция газеты „Московский комсомолец“», ЗАО «Издательский дом „МК“», «Фрегат» и ООО «МК. Медиа-Сервис».

В собственности издательского дома «МК» находятся пять нежилых помещений. По некоторым данным, супруга, от которой у Гусева трое детей, намерена отсудить 11 земельных участков, пять нежилых помещений, квартиру, акции в компаниях и половину денежных средств на банковских счетах.

Ефимова подала заявление о разделе совместно нажитого имущества, которое она оценила примерно обвинил свою супругу в краже имущества на сумму 2 млн долларов.