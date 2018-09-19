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В Сети затравили мать погибшего военного с Ил-20
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В Сети затравили мать погибшего военного с Ил-20 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Агентство «Ура.ру» сообщает, что Елена Алешина, ранее опубликовавшая пост о гибели своего сына на борту Ил-20, удалила запись из-за нападок интернет-пользователей.
«Люди, у меня сын погиб на самолете Ил-20 в Сирии, его сбила ракета», — написала она. СМИ выяснили, что она замужем за генерал-майором Александром Алешиным, а ее сын Александр Алешин-младший был подполковником.
>> Крушение Ил-20: как Россия накажет Израиль
Комментаторы писали женщине, что ее супруг был среди российских военных в Крыму в 2014 году, поэтому гибель сына стала «возмездием».
«В комменты, где друзья просят молить о нём, набилось швали из канализации. Там дикий ад», — так прокомментировал один из пользователей реакцию Сети на пост женщины.
Самолет Ил-20 с 15-ю российскими военными на борту был сбит в Сирии 17 сентября. Он исчез с радаров в момент, когда четыре израильских F-16 атаковали сирийские объекты в провинции Латакия.
В Минобороны РФ заявили, что Ил-20 был сбит ПВО Сирии из-за действий израильских летчиков. Все находившиеся на борту военные погибли.
По версии российской стороны, F-16 создали опасную ситуацию и, прикрываясь российским самолетом, подставили его под огонь. В Минобороны действия Израиля назвали провокационными и враждебными. Россия оставила за собой право на «адекватный ответ».
Израиль возложил ответственность за случившееся на власти Сирии. В Армии обороны Израиля заявили, что Сирия запустила ракету, сбившую Ил-20, уже после того, как F-16 покинули воздушное пространство страны.
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