Пока вы спали: Россияне уходят в безнал

Немцы похвалили русский газ

Российский газ дешевле и экологичнее газа из Катара, заявил «Известиям» Клаус Эрнст, глава комитета Бундестага по экономике и энергетике. По словам депутата, по этой причине Германия не откажется от совместного с Россией строительства газопровода «Северный поток — 2» даже после предложения катарской компании Qatar Petroleum построить в ФРГ терминал для приема сжиженного природного газа.

«Роскосмос» отрежет дыру от «Союза»

Ради выяснения причин появления дыры в российском космическом корабле «Союз МС-09» на МКС полетят два специалиста «Роскосмоса». Об этом, как сообщает «Коммерсант», заявил Николай Севастьянов , возглавляющий комиссию по расследованию инцидента. По его словам, уже находящиеся в космосе россияне из-за отсутствия специальных навыков не смогут в открытом космосе вырезать часть противометеоритной защиты «Союза» (https://www.kommersant.ru/doc/3745220).

Россияне уходят в безнал

Доля переводов с карты на карту среди всех расходных операций по картам клиентов Сбербанка в январе-августе 2018 года превысила показатель первых восьми месяцев 2017-го в 1,7 раза. Об этом, как сообщает «Коммерсант», заявил президент крупнейшей в стране кредитной организации. По словам Германа Грефа, в январе-августе 2017-го этот показатель равнялся восьми триллионам рублей, а в январе-августе 2018-го — уже 13,7 триллиона. Аналитик «Алор брокер» Алексей Антонов отметил, что переводами с карты на карту россияне часто платят за товары и услуги, а продавцы при этом часто не платят налоги с этих денег.

Слабый рубль обогатит Россию

Слабый рубль — удача для бюджета, пишут «Известия» со ссылкой на прогноз Института народнохозяйственного прогнозирования РАН. В ИНП РАН подсчитали, что доходная база консолидированного бюджета России в 2018 году превысит 30 триллионов рублей, что станет лучшим показателем за семь минувших лет. Причиной вероятного рекорда в учреждении назвали соотношение низкого курса рубля и высоких цен на нефть, которое в то же время отрицательно сказывается на инфляции в стране.

В Грузии выдвинули безумную версию о сбитом «Боинге»

Ракета, которой над Донбассом был сбит малазийский «Боинг», была захвачена Россией в Грузии. Об этом заявил популярный грузинский блогер Сухуmu. Грузин опубликовал некие документы, которые, по его словам, доказывают, что в 2006 году Грузия купила у Украины шесть ЗРК «Бук» и разместила их на военной базе в Сенаки. Там-то, полагает блогер, Россия и могла захватить их вместе с упомянутой ракетой во время конфликта 2008 года.