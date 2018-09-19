Умер один из создателей «Альфа»

Умер Тэд Мамфорд

Сценарист и продюсер сериалов "Альф" и "Военно-полевой госпиталь МЭШ" умер в возрасте 67 лет, передает The Hollywood Reporter

О смерти Мамфорда сообщил его двоюродный брат Джон Симс. Мамфорд умер шестого сентября в Силвер Спринг, штат Мэриленд. О причине его смерти не сообщается.

Мамфорд также был известен по работе над образовательным детским телесериалом "Электрическая компания" и был награжден за нее в 1973 году на церемонии вручения наград "Эмми". После этого он был номинирован на "Эмми" еще три раза. Он также работал над такими сериалами как "Хорошие времена", "Корни: новое поколение", "Шоу Косби", "Улица Сезам", "Кларисса все объясняет" и другими.