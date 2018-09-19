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Умер один из создателей «Альфа»
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Умер Тэд Мамфорд 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Фото: кадр из фильма
Сценарист и продюсер сериалов "Альф" и "Военно-полевой госпиталь МЭШ" умер в возрасте 67 лет, передает The Hollywood Reporter.
О смерти Мамфорда сообщил его двоюродный брат Джон Симс. Мамфорд умер шестого сентября в Силвер Спринг, штат Мэриленд. О причине его смерти не сообщается.
Мамфорд также был известен по работе над образовательным детским телесериалом "Электрическая компания" и был награжден за нее в 1973 году на церемонии вручения наград "Эмми". После этого он был номинирован на "Эмми" еще три раза. Он также работал над такими сериалами как "Хорошие времена", "Корни: новое поколение", "Шоу Косби", "Улица Сезам", "Кларисса все объясняет" и другими.
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