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«Отравителей» Скрипалей решили сделать брендом
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В России появится бренд Петрова и Боширова 

Рамблер + ещё 6 1 час назад
Фото: скриншот видео RT
Компания «Золотой бренд» планирует подарить Александру Петрову и Руслану Боширову, подозреваемым в Британии по делу Скрипалей, собственный бренд Petroff & Boshiroff. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу компании.
Организация уже подала заявку на регистрацию бренда. Товарный знак позволит выпускать различные химические препараты, защитные вещества, парфюмерию, одежду и женские аксессуары. Кроме того, владельцы бренда смогут оказывать туристические услуги, открывать фитнес-клубы и бары.
Весной после отравления Скрипалей в одном из фермерских хозяйств Ульяновской области выпускали растительное масло под названием «Новичок».
В сентябре Лондон назвал имена двух россиян, подозреваемых в покушении на экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Полиция опубликовала фотографии Петрова и Боширова. По мнению британских властей, эти мужчины — сотрудники ГРУ. Камеры зафиксировали их неподалеку от дома Скрипаля перед его отравлением.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Петров и Боширов — обычные гражданские лица. Он попросил их рассказать свои истории публично, и в скором времени они дали интервью главреду RT Маргарите Симоньян.
В ходе беседы Петров и Боширов заявили, что приехали в Солсбери, так как друзья давно советовали им посетить этот «прекрасный город» и «Солсберецкий» собор. Они заявили, что не связаны с ГРУ и не привозили в Британию отравляющие вещества, а у дома Скрипаля оказались случайно.
Мужчины отказались подробно рассказать, что их объединяет и где они работают, назвав себя предпринимателями средней руки в фитнес-индустрии. В МИД Великобритании это интервью назвали «запутыванием вопроса и ложью».
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