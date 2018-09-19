«Отравителей» Скрипалей решили сделать брендом

В России появится бренд Петрова и Боширова

Компания «Золотой бренд» планирует подарить Александру Петрову Руслану Боширову , подозреваемым в Британии по делу Скрипалей, собственный бренд Petroff & Boshiroff. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу компании.

Организация уже подала заявку на регистрацию бренда. Товарный знак позволит выпускать различные химические препараты, защитные вещества, парфюмерию, одежду и женские аксессуары. Кроме того, владельцы бренда смогут оказывать туристические услуги, открывать фитнес-клубы и бары.

Весной после отравления Скрипалей в одном из фермерских хозяйств Ульяновской области выпускали растительное масло под названием «Новичок».

В сентябре Лондон назвал имена двух россиян, подозреваемых в покушении на экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Полиция опубликовала фотографии Петрова и Боширова. По мнению британских властей, эти мужчины — сотрудники ГРУ . Камеры зафиксировали их неподалеку от дома Скрипаля перед его отравлением.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Петров и Боширов — обычные гражданские лица. Он попросил их рассказать свои истории публично, и в скором времени они дали интервью главреду RT Маргарите Симоньян

В ходе беседы Петров и Боширов заявили, что приехали в Солсбери, так как друзья давно советовали им посетить этот «прекрасный город» и «Солсберецкий» собор. Они заявили, что не связаны с ГРУ и не привозили в Британию отравляющие вещества, а у дома Скрипаля оказались случайно.