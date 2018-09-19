РПЦ и папа Римский сошлись в вопросе секса

В РПЦ согласились с папой Римским по вопросу секса

Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов заявил, что секс в браке может считаться божьим даром. Об этом он сказал в эфире радиостанции "Говорит Москва" "Все устройство человека — это есть дар божий. Секс — это компонент любви. Но только любви в браке. [Это божий дар] как обед, как сон, как душ, как купание в море", — заявил он. Смирнов отметил, что секс как получение удовольствий вне брака — это "грех, причем смертный". Ранее папа Римский Франциск также назвал секс "даром Божьим" и заявил, что "любовь между мужчиной и женщиной, когда она страстная, ведет тебя к вечной жизни".