Российский космонавт увидел «дыру» в «Союзе» и поседел 

У члена экипажа МКС космонавта Сергея Прокопьева после разгерметизации «Союза МС-09» появилось более 40 седых волос. Об этом сообщается в видео, размещенном на Youtube-канале его коллеги Олега Артемьева, передает РИА «Новости».
На видео Артемьев стрижет Прокопьева и говорит, что, когда тот прибыл на станцию, у него было лишь 4 седых волоса, а сейчас 47.
Отверстие в обшивке «Союза» обнаружили 30 августа. По совету ЦУП, российские космонавты загерметизировали дыру. Позже совместная комиссия ФСБ и Роскосмоса, расследующая появление дыры на обшивке корабля пришла к выводу, что отверстие было сделано намеренно и появилось уже в космосе.