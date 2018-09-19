На Кавказе утихомирили взбунтовавшихся селян

Взбунтовавшихся из-за битвы XVIII века селян утихомирили на Кавказе

Сотрудники правоохранительных органов пресекли беспорядки в кабардино-балкарском селе Кенделен и близлежащем Заюково. Об этом сообщает News-r.

По информации портала, живой щит из бойцов Росгвардии убрали, а проезжую часть освободили от активистов и автомобилей. Участники конфликта покидают села. После этого массовые волнения начались в столице республики — Нальчике.

Причиной межнационального конфликта в Кенделене стало то, что жители села (балкарцы) отказались пропустить кабардинцев, которые конным строем хотели совершить восхождение на вершину горы Канжаль в честь 310-летия победы кабардинцев в Канжальской битве. Всадники поднялись в гору, обойдя село. Вскоре туда прибыли активисты и потребовали пропустить процессию на обратном пути.

Из-за развязавшегося конфликта в село прибыли силовики, часть дорог заблокировали. В региональном СК начали проверку и пообещали вскоре установить личности зачинщиков.