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Названо количество устроенных в семьи детей-сирот
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В Подмосковье более тысячи детей-сирот устроены в семьи с начала года 

РИА Новости + ещё 4 18 часов назад
Фото: Fotolia / ondrooo
Более 1,5 тысяч детей-сирот устроили в приемные семьи органы опеки и попечительства в Подмосковье с начала года, всего в регионе насчитывается около 4 тысяч приемных семей, 256 из которых созданы в 2018 году, сообщила пресс-служба правительства Московской области.
"С начала года органы опеки и попечительства министерства образования Московской области устроили в приёмные семьи более 1,5 тысяч детей-сирот. Всего в Подмосковье насчитывается около 4 тысяч приемных семей, 256 из которых созданы в этом году", — сказала и.о. первого заместителя председателя правительства Московской области Ольга Забралова, слова которой приводятся в сообщении.
Всего в Московской области проживает более 25 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них в замещающих семьях воспитываются порядка 15,6 тысячи детей-сирот. Кроме того, 8,5 тысяч детей воспитываются в семьях усыновителей, отметили в пресс-службе.
"В регионе работает 72 школы подготовки приемных семей. В январе–августе их посетило уже 1533 потенциальных усыновителей. Занятия в них проводят психологи, социальные педагоги, медики, юристы", — добавила Забралова.
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