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За распространение лжи в интернете будут сажать на 2 года
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За распространение лжи в интернете будут сажать на 2 года 

Парламентская газета 4 часа назад
Те россияне, которые будут активно распространять про кого — то заведомо ложную информацию в интернете, будут получать уголовные сроки до 2 лет лишения свободы и штрафы в сотни тысяч рублей.
Соответствующий законопроект разработали и внесли в Госдуму депутаты разных фракций во главе с Дмитрием Вяткиноым из «Единой России». Документ уже был принят в первом чтении, а во втором чтении он планируется к рассмотрению 18 сентября.
Пока что есть только административная ответственность за отказ прекратить распространение лживой информации в сети, и максимальный штраф для нарушителей составляет 200 тысяч рублей. И то он касается исключительно юридических лиц.
Поправки же в Уголовный кодекс, считает Вяткин, необходимы для особо непонятливых нарушителей закона, которых взятый с них штраф не напугал. «Наши поправки касаются нарушителей, не исполняющих судебный акт в течение года и ранее дважды привлекавшийся к административной ответственности за неисполнение требований о прекращении распространения информации после наложения штрафа», — объяснил Вяткин.
Уголовные штрафы, согласно инициативе, могут составить сумму до 50 тысяч рублей или взиматься в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до 6 месяцев. Также могут назначить обязательные работы на срок до 240 часов, либо исправительные работы на срок до 1 года, а также арест на срок до трёх месяцев, либо лишить свободы на срок до одного года.
Отдельное наказание предусмотрено для представителей власти, госслужащих. Для них размер штрафа составит 200 тысяч рублей, арест продлится 6 месяцев, а срок лишения свободы может составить 2 года.
Один из авторов поправок, депутат от «Единой России» Сергей Боярский ранее заявил, что в адрес депутатов Госдумы поступают многочисленные обращения с жалобами на нарушения их конституционных прав, в том числе на площадках интернет-ресурсов. «Как парламентарии, мы намерены законодательно обеспечивать права и свободы наших граждан, совершенствуя механизмы исполнения законов», — отметил парламентарий.
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