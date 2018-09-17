Умер Николай Коняев

Писатель Николай Коняев скончался на 70-м году жизни, сообщает петербургский Дом писателей.
"К сожалению, с 16 сентября 2018 года мы говорим о нашем коллеге в прошедшем времени. Но его труды, его литературное наследие, по объему и значимости сопоставимое с трудами великих русских классиков, будет иметь очень долгую жизнь", — говорится в сообщении Санкт-Петербургского отделения Союза писателей России, опубликованном на сайте Дома писателей.
Отмечается, что Коняев был человеком чести и слова. "Неутомимый труженик, человек чести и слова Николай Коняев мыслил себя для Отечества, а не Отечество для себя. Заслуги его перед Россией и ее народом велики, они отмечены многими наградами, премиями, Николай Коняев один из немногих современных русских писателей, кто имел всероссийскую известность, его рассказы, романы, пьесы, книги по истории Русской Православной Церкви известны и простым людям, и ученым, и писателям", — сообщает организация.
Николай Коняев родился в 1949 году в поселке Вознесенье Ленинградской области. Окончил Литературный институт имени Горького при Союзе писателей СССР, первый рассказ опубликовал в 1974 году. Его произведения переводились на английский, немецкий, французский, китайский и иранский языки. Романы и повести отмечались Госпремией имени Василия Шукшина, премией имени Андрея Платонова, премией ВЦСПС, годовыми премиями журналов "Наш современник", "Молодая гвардия", "Север", "Студенческий меридиан" и другими.