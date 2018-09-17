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Пока вы спали: кредиторов будут сажать
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Пока вы спали: кредиторов будут сажать 

Рамблер 38 минут назад
Фото: РИА Новости

ЦБ не спасет рубль

Меры Центробанка по спасению рубля «меркнут» перед вероятностью новых санкций, заявили «Ридусу» эксперты. По словам валютного стратега «ТелеТрейда» Александра Егорова, повышение ключевой ставки увеличит курс российской валюты лишь в среднесрочной перспективе. С ним согласен и Иван Капустянский, ведущий аналитик Forex Optimum, по словам которого, рубль и далее сохранит тенденцию к падению.

Россия не отдаст Курилы

Россия едва ли отдаст Японии спорные острова на Южных Курилах, сообщают «Известия». Отдав Японии острова Хабомаи и Шикотан, Россия затруднит себе пользование проливом Екатерины, а также столкнется с необходимостью решать судьбу трех тысяч жителей Шикотана. А отдав еще и Итуруп и Кунашир, Москва полностью потеряет контроль над проливами Екатерины, Измены и Кунаширским и будет решать судьбу еще 15 тысяч человек. Кроме того, нынешней Японии, поддерживающей антироссийские санкции и позволяющей США размещать на своей территории военные базы, нечего предложить России в обмен на острова.

Черных кредиторов будут сажать

Вскоре пойманные черные кредиторы будут становиться фигурантами уголовных дел, сообщил «Известиям» глава думского комитета по финрынку. По словам Анатолия Аксакова, комитет уже готовит подразумевающий это законопроект. Депутат отметил, что нынешняя ответственность за нелегальную выдачу кредитов — штраф в размере 300-500 тысяч рублей — недостаточна, а длительность срока, который черным кредиторам предстоит проводить в тюрьме, будет определена после консультаций с Центральным банком, Министерством финансов, судьями и силовиками.

Курилки не вернутся в аэропорты

Возвращение курилок в аэропорты России не будет одобрено правительством, сообщил «Известиям» источник в нем. По словам собеседника издания, возврат курилок одобрило Министерство транспорта, но не Министерство здравоохранения, а зампред правительства Татьяна Голикова, курирующая социальную политику, согласилась с мнением Минздрава.

«Союз» продырявили специально, уверены в Роскосмосе

Комиссия Роскосмоса, расследующая повреждение корабля «Союз МС-09», уверена, что отверстие в нем было сделано преднамеренно, сообщает ТАСС со ссылкой на собеседника в ракетно-космической отрасли. По его словам, «Союз» мог быть поврежден либо на космодроме Байконур, либо на контрольно-испытательном стенде, либо в цеху окончательной сборки на заводе-изготовителе.
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