В Семейном кодексе появится норма о совместных долгах супругов

16 сентября исполняется 100 лет первому в мире «Семейному» кодексу — Кодексу законов об актах гражданского состояния, брачном, семейном и опекунском праве РСФСР. Он появился в России в 1918 году, убрав вопросы, связанные с заключением брака и рождением детей, из ведения церкви.

— Павел Владимирович, Семейный кодекс от 1996 года соответствует нашему времени или пора что-то позаимствовать из европейских законов на эту тему?

— Наш Семейный кодекс является очень качественным документом. Его в отличие от многих других законодательных актов готовили профессионалы, которые, конечно, знали отечественный и зарубежный опыт. Очень важно, что в России Семейный и Гражданский кодексы принимались параллельно, так как многие регулируемые ими вопросы пересекаются. Например, понятие совместной собственности супругов.

Если люди заключают брак и не заключают при этом договора, то они должны понимать, что всё имущество, приобретаемое с момента заключения этого брака, является их совместной собственностью

Кстати, есть различие в понятии брака у нас и за рубежом. Там это сделка, а в России — союз мужчины и женщины, если хотите — этап развития их отношений.

— То есть в нашей стране брачный договор — это лишь часть семейных отношений?

— Конечно. Брачный договор без семьи быть не может. Кроме того, в России он касается исключительно имущества, а не возможных деталей личной жизни. То есть во многих странах брачные договоры содержат, как сценарий мелодрамы, варианты развития отношений двух людей. Я мало о каких законах могу сказать, что они очень хорошие, но наш Семейный кодекс именно такой. И революций с ним нам в этой сфере не нужно.

- Даже точечных?

— Есть нюансы, которые можно было бы подправить, но глобально переписывать данный документ не нужно. Нюансы эти касаются совместной собственности супругов, а также брачных договоров. Мы сейчас ведём работу по небольшим изменениям в этой сфере, направленным на приведение норм семейного законодательства, регулирующих имущественные отношения супругов, в соответствие с Гражданским кодексом. Например, в части регистрации недвижимости, общих долгов, банкротства. Пока что эти нормы прописаны только в Гражданском кодексе.

— Вы согласны с тем, что Семейный кодекс в целом называют дискриминационным в отношении мужчин?

— Категорически не согласен. Я понимаю, почему звучат подобные лозунги. Речь идёт о делении совместно нажитого имущества: вот, мужчина работал всю жизнь, его жена нет, а имущество при разводе им нужно будет делить пополам. Но простите, если люди заключают брак и не заключают при этом договора, то они должны понимать, что всё имущество, приобретаемое с момента заключения этого брака, является их совместной собственностью. Они должны сознательно идти или не идти на этот шаг.

— Но ведь неизвестно, как жизнь может повернуться. Вот и записывают люди дома, участки и машины на родственников.

— Хорошенькое дело — заключать брак и готовиться к разводу. Нет, я не возражаю против того, что всякое в жизни бывает. Но если во время совместной жизни и ведения общего хозяйства кто-то из супругов что-то не туда записал, то это можно доказать через суд. Важно помнить: у нас существует презумпция равенства долей при бракоразводном процессе.

Кстати, с 1995 года, когда ГК вступил в силу, можно заключать брачный договор и предусмотреть там не обязательно равное, а разное распределение долей. Например: жене — 75% нажитого, мужу — 25% или жене — 99%, а мужу — 1%.

- А почему в Семейном кодексе нет чёткого определения семьи?

— Оно не нужно, кодекс — не словарь. Пусть каждый понимает семью в силу своих представлений и воспитанности. Главное, чтобы это понимание не противоречило закону. А то мы всё время зацикливаемся на понятиях. Закон обязан регулировать отношения, а объяснять их уже должен человек, в том числе для себя.

Пусть каждый понимает семью в силу своих представлений и воспитанности — За рубежом все вопросы, связанные с семейными отношениями, регулируются гражданским законодательством. России не стоит следовать этому примеру?

— Напомню, что ещё Кодекс Наполеона — Гражданский кодекс Франции 1804 года начинался именно с вопросов семьи. За ним пошли почти все европейские кодификации.

У нас сто лет назад решили делать отдельные кодексы. Более того, в современной Конституции семейное законодательство — совместное ведение, и объединять с Гражданским кодексом точно нельзя, даже с конституционной точки зрения.

Сегодня для нашего общества нет разницы, в каком нормативном акте прописаны вопросы, связанные с браками, разводами, рождением детей.

Что касается нынешнего Семейного кодекса РФ, то вопросы, связанные с загсом, опекой и попечительством, из него вынесены. Сейчас документ регулирует исключительно правила создания семьи, расторжения брака, а также его последствия, объясняет правовое положение детей, условия выплаты алиментов и некоторые другие вопросы.

— Это как раз и было впервые прописано в кодексе 1918 года?

— Да. Причём создали документ быстро, поправки к нему не рассматривали, не обсуждали, а сразу принимали. Большевикам нужно было как можно скорее вывести вопросы регистрации брака, записи о рождении детей и попечительства над ними из ведения церкви. Эти пришедшие к власти люди были воинствующими атеистами, взявшимися отделить государство от церкви.

— За основу были взяты марксистские взгляды на взаимоотношения мужчины и женщины о том, что семья является надстройкой над экономическим базисом?

— Да, речь шла о коммунистических семьях, где семейное хозяйство должно стать частью общественного труда, а уход за детьми и их воспитание — общественным делом. Но Маркс тут ни при чём.

Революционерам было необходимо сломать многовековые устои, когда источниками брачно-семейного права были Закон Божий, каноны Святых Апостолов и другие религиозные правила. Что ж, отчасти им это удалось — появился документ, вековой юбилей которого мы теперь отмечаем и который положил начало законодательному регулированию семейных отношений.