Познер высказался об «отравителях» Скрипалей

Познер усомнился в словах «отравителей» Скрипалей

Главная претензия Познера — стороны не предъявляют факты. При этом, английская сторона вообще не представила более весомых доказательств вины Боширова и Петрова. Последние хотя бы поведали свою версию в интервью. Правда, получилось оно слабым и малопрофессиональным.

«Что до веры, я не верю ни англичанам, ни этим господам, и вообще вера не при чем; я хочу, чтобы мне предъявили факты, чего не сделала пока ни одна из сторон. Так что с выводами я повременю», — резюмировал Познер.

Александр Петров и Руслан Боширов, по версии британских спецслужб, являются сотрудниками ГРУ и «отравителями» шпиона-перебежчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Мужчины отрицают причастность к отравлению и утверждают, что они предприниматели.

"Агенты" дали единственное интервью — редактору телекомпании Russia Today. После этого они вновь пропали для прессы. Многие сочли, что маловразумительное интервью оставило больше вопросов, чем ответов.

История вокруг «русских агентов» Александра Петрова и Руслана Боширова всего за неделю обросла невероятным количеством предположений, домыслов, шуток, мемов, бреда и несуразиц.

Гражданские корреспонденты сайта Bellingcat обнаружили, что на имя Александра Петрова якобы существует справка ФМС со штампом «Сведений не давать» и комбинацией из 7 цифр — 195-79-66. Кроме того, в документе имеется пометка от руки «Есть письмо С. С.». Журналисты решили, что комбинация цифр является номером московского городского телефона, а «С. С» расшифровывается как «совершенно секретно».

После этого журналисты оппозиционных и иностранных изданий начали звонить по номеру, используя городские коды Москвы 499 и 495. Некоторые утверждают, что им ответили представители Минобороны

Известный юморист Андрей Рожков (шоу «Уральские пельмени») опубликовал в соцсетях ролик о том как он в образе полицейского ищет исчезнувших Александра Петрова и Руслана Боширова.

Довершил этот парад эмоций таблоид The Sun, сообщивший сегодня, что «русские агенты» Руслан Боширов и Александр Петров провели разгульную ночь в отеле City Stay лондонского Ист-Энда. Они якобы курили марихуану и занимались буйным сексом с проституткой, скандалили с обслугой, а наутро поехали «травить Скрипалей»