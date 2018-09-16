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Умер писатель Александр Бородыня
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В Германии умер писатель Александр Бородыня 

ТАСС + ещё 16 2 часа назад
Фото: belobokov.ru
Российский писатель Александр Бородыня скончался в Германии на 62-м году жизни после тяжелой болезни. Об этом ТАСС сообщила в воскресенье художник Елизавета Лавинская, которая долгое время была знакома с писателем.
"Александр Бородыня скончался в субботу утром в Германии в маленьком городке Людвигсхафен, где жил с женой Раисой Именитовой последние лет двадцать", — сказала Елизавета Левинская, добавив, что писатель давно болел. Дата и место прощания пока не называются.
Александр Бородыня публиковался в 1990-е годы в журналах "Знамя", "Новый мир", выпускал книги — детективы, исторические и приключенческие романы. Основатель и председатель литературного товарищества "Черновик". В интернете он часто публиковался под псевдонимом Эрвин Каин.
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