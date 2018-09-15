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Верзилова вывезут из России
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Верзилова отправят на обследование в Германию 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Петра Верзилова перевезут из Москвы на обследование в Германию, в настоящее время не удается установить точную причину психотического расстройства активиста Pussy Riot, сообщают российские СМИ.
По информации телеканала «Рен-ТВ», Верзилов все еще находится в тяжелом состоянии и страдает галлюцинациями.
Сообщается, что московские медики провели ряд анализов, в том числе проверили и не нашли в организме Верзилова отравляющих или психотропных веществ. Анализы выявили в организме активиста Pussy Riot следы пропофола, галантамина, диклофенака и метоклопрамида, уточняет телеканал.
По одной из версий, к психотическому расстройству могло привести тяжелое эмоциональное потрясение.
Напомним, Верзилов попал в реанимацию НИИ им. Склифосовского. Источники сообщили, что причиной этому стало не отравление, а имеющиеся у мужчины серьезные проблемы со здоровьем.
Публицист Максим Кононенко рассказал, почему на Западе приковано большое внимание к истории с якобы имевшим место отравлением Верзилова. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, зачем из Верзилова пытаются создать нового Сергея Скрипаля.
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