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Названы секреты долголетия
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Минздрав назвал секреты долголетия 

BFM.RU + ещё 1 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Основу долголетия составляет не только генетика, но и правильное питание, социальная и физическая активность. Об этом в интервью RT рассказала главный гериатр Министерства здравоохранения Ольга Ткачева.
Она напомнила, что дряхлость в первую очередь обуславливается атрофией мыщц. Только физическая активность поможет сохранить мышечную силу и массу, а значит, и продлить молодость. Также важно не забывать и о сбалансированном рационе, в котором должно присутствовать достаточное количество овощей и фруктов. Третий важный принцип — социальная активность. Чем больше человек востребован, тем дольше он живет, подчеркнула гериатр.
Среди других залогов долголетия она назвала режим дня, сбалансированный сон, уровень холестерина в крови и отсутствие вредных привычек. Для тренировки ума и памяти очень важен когнитивный тренинг: изучение иностранных языков, запоминание стихов и песен, разгадывание кроссвордов и другая умственная нагрузка. По словам Ткачевой, утверждение, что длительность жизни определяет генетика, — это миф.
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