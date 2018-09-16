Названы секреты долголетия

Минздрав назвал секреты долголетия

Ольга Ткачева. Основу долголетия составляет не только генетика, но и правильное питание, социальная и физическая активность. Об этом в интервью RT рассказала главный гериатр Министерства здравоохранения

Она напомнила, что дряхлость в первую очередь обуславливается атрофией мыщц. Только физическая активность поможет сохранить мышечную силу и массу, а значит, и продлить молодость. Также важно не забывать и о сбалансированном рационе, в котором должно присутствовать достаточное количество овощей и фруктов. Третий важный принцип — социальная активность. Чем больше человек востребован, тем дольше он живет, подчеркнула гериатр.

Среди других залогов долголетия она назвала режим дня, сбалансированный сон, уровень холестерина в крови и отсутствие вредных привычек. Для тренировки ума и памяти очень важен когнитивный тренинг: изучение иностранных языков, запоминание стихов и песен, разгадывание кроссвордов и другая умственная нагрузка. По словам Ткачевой, утверждение, что длительность жизни определяет генетика, — это миф.