Трэш колхозный. итальянский журнал оскорбил россиян

Крест и омофор: как итальянский журнал оскорбил россиян

Итальянский модный журнал опубликовал съемку, сделанную в российской глубинке. Россияне негодуют: вместо того, чтобы прославить нашу культуру и показать ее во всей красе, съемка оскорбила чувства верующих — и не только их.

Итальянское издание журнала Vogue наведалось в Архангельскую область , чтобы провести фотосессию для нового выпуска в деревне Чикинской Пинежского района. Снимал моделей британский фотограф Джонни Дафорт, работающий с такими известными модными домами, как Tom Ford, Calvin Klein, Kenzo, Louis Vuitton и другие. Модель позировала в одежде Balenciaga и Gucci на фоне архитектурных ансамблей русского Севера, а точнее, полуразрушенной церкви Покрова Пресвятой Богородицы.

В качестве модели в деревню приехала Гундже Гюзюток — девушка из Турции. Она осталась в восторге от съемки: «Это лучший опыт в моей жизни. Я думаю, теперь у меня есть история, которую я могу рассказывать годами. Я очень горжусь, что модель из Турции появилась в Vogue Italia. Я не знаю, как благодарить вас за то, что взяли меня в эту прекрасную фэшн-стори в деревню Чикинскую. Огромное спасибо каждому, кто сделал мои мечты явью и лечил мои комариные укусы во время фотосессии», — написала Гюзюток под одной из фотографий со съемок в своем инстаграме.

На снимках модель позирует на фоне деревянных покосившихся домишек, заброшенной церкви, вытоптанного газона и желтых лютиков.

Ходит по песку, колдобинам и тропинке из бетонной плитки, позирует у старых отечественных автомобилей и мотоцикла и лезет на чердак одного из домов. На нескольких снимках лицо модели измазано краской и на него приклеены усы.

Стилистом на съемке выступила россиянка Лотта Волкова — знакомая Гоши Рубчинского Демны Гвасалии , с которым она создавала первую коллекцию для Vetements. Некоторые снимки уже опубликованы в сети, но в печати фотографии появятся на развороте сентябрьского номера итальянского Vogue.

Образы модели напоминают утрированный «стиль» русских бабушек из глубинки. Платок на голове, мешковатый фасон, многослойность и сочетание несочетаемых принтов, а точнее, орнаментов и узоров. Золотые аксессуары, заклепки, пайетки, сапоги, будто сшитые из лоскутного одеяла, и головной убор из камней, который, кажется, сделали из советской хрустальной люстры.

На одном из снимков Гундже Гюзюток держит массивный православный крест на фоне церкви, на другом позирует в платье с иконой, на третьем — стоит на фоне церкви в омофоре (предмет богослужебного облачения епископа).

Все эти детали вкупе не понравились россиянам, и некоторые высказали свое мнение в инстаграме итальянского журнала:

пользователи соцсети описали съемку как «бессмысленный набор штампов», «трэш колхозный», «низкопробность», а модель называют модель «Бабой Ягой».

«Отвратительное уродство, а еще оскорбление чувств верующих. Не смейте портить российскую красоту этим убожеством», — пишет Наталья Полянская

«Я люблю высокую моду, мне нравится задумка автора, но качество и исполнение совершенно нелепы. Когда я увидела эту новость, я сначала подумала, что кто-то пошутил и пытался выдать свои смешные фотографии за высокую моду.. но потом это оказалось правдой.. я разочарована», — прокомментировала Полина Гусакова.

Большинство россиян восприняло съемку либо как оскорбление чувств верующих, либо уродливую насмешку над русским стилем и традициями. Среди зарубежных пользователей большая часть комментариев оказалась положительной, однако много кому съемка тоже пришлась не по вкусу. Одни восхищаются пэчворком и идеей с грязным мотоциклом, а другие называют работу откровенным уродством.

В последнее время модные съемки и мероприятия все чаще кого-то оскорбляют. На прошлой неделе модный показ, прошедший в Российской государственной библиотеке, очень обидел культурную часть населения. Помимо показа, в стенах РГБ провели концерт и фуршет, на который собралось все светское общество.

На снимках с мероприятия, которые участники публиковали в соцсети, было видно, как гости пили шампанское и ели крабов, оставляя еду и посуду на книжных полках и письменных столах.

Однако самым возмутительным в этой истории оказался снимок Ингеборги Дапкунайте : актриса опубликовала в соцсети один из снимков с фотосессии для совместного проекта одного из модных лейблов и РГБ. На фотографии изображено, как Дапкунайте, одетая в пальто и платье на бретелях, стоит в туфлях на секретере в читальном зале.

Снимок сочли оскорбительным публичные личности:

«Я понимаю, что малый объем мозга украшает актрису, но не до такой же степени?» — написала Татьяна Толстая в своем фейсбуке.

Директору библиотеки Вадиму Дуда пришлось извиниться за проведенное мероприятие. При этом он подчеркнул, что несет полную ответственность за то, что происходило, происходит и будет происходить в Ленинке.