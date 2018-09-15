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В Рунете устроили конкурс красоты «Мисс Гитлер»
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В Рунете устроили конкурс красоты «Мисс Гитлер» 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В посвященном Адольфу Гитлеру сообществе во "ВКонтакте" устроили красоты "Мисс Гитлер", пишет Times of Israel. Соцсеть уже отреагировала и заблокировала паблик.
Отмечается, что в голосовании приняли участие сотни человек. Для участия в конкурсе девушки должны были опубликовать селфи с описанием, почему они "любят и чтят Третий Рейх Адольфа Гитлера". На фотографиях участницы изображали нацистское приветствие и демонстрировали фашистскую символику.
Помимо россиянок в событии участвовали также и жительницы Германии, Италии и США.
Издание уточняет, что на конкурс обратила внимание израильская компания Vocative, которая занимается исследованием контента на 15 языках. Позже израильское телевидение Hadashot связалось с администрацией "ВКонтакте", после чего страницу с конкурсом заблокировали и внесли в реестр запрещенных ресурсов Роскомнадзора.
Гитлер родился 20 апреля 1889 года в австрийской деревне Рансхофен. Основоположник и центральная фигура национал-социализма, основатель диктатуры Третьего рейха. Его политика стала одной из главных причин начала Второй мировой войны.
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