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По номеру «отравителя» Скрипаля ответили в Минобороны
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По номеру «отравителя» Скрипаля ответили в Минобороны 

Рамблер + ещё 9 48 минут назад
Западные журналисты позвонили по номеру в справке ФМС, выданной Александру Петрову, подозреваемому британскими спецслужбами в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери.
Ранее гражданские корреспонденты сайта Bellingcat, обнаружили, что на имя Александра Петрова существует справка ФМС со штампом «Сведений не давать» и комбинацией из 7 цифр — 195-79-66. Кроме того, в документе имеется пометка от руки «Есть письмо С. С.». Журналисты решили, что комбинация цифр является номером московского городского телефона, а С. С расшифровывается как «совершенно секретно».
>> «Смех — это естественная реакция»
После этого журналисты оппозиционных и иностранных изданий начали звонить по номеру, используя городские коды Москвы 499 и 495. Некоторые утверждают, что попали в Минобороны.
«В три часа ночи я позвонил по телефону, указанному в документах Александра Петрова, подозреваемого в солсберийском отравлении. Этот документ опубликовал bellingcat. Человек, который ответил, подтвердил, что я попал в министерство обороны», — написал в Twitter Патрик Ривелл, корреспондент ABC.
Между тем, в соцсетях считают, что номера секретных телефонов не могут публиковаться в открытую.
«Выдать штамп за телефонный номер ГРУ— это круто», — написал один из пользователей Telegram.
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