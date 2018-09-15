По номеру «отравителя» Скрипаля ответили в Минобороны

Западные журналисты позвонили по номеру в справке ФМС, выданной Александру Петрову , подозреваемому британскими спецслужбами в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери.

Ранее гражданские корреспонденты сайта Bellingcat , обнаружили, что на имя Александра Петрова существует справка ФМС со штампом «Сведений не давать» и комбинацией из 7 цифр — 195-79-66. Кроме того, в документе имеется пометка от руки «Есть письмо С. С.». Журналисты решили, что комбинация цифр является номером московского городского телефона, а С. С расшифровывается как «совершенно секретно».

После этого журналисты оппозиционных и иностранных изданий начали звонить по номеру, используя городские коды Москвы 499 и 495. Некоторые утверждают, что попали в Минобороны

«В три часа ночи я позвонил по телефону, указанному в документах Александра Петрова, подозреваемого в солсберийском отравлении. Этот документ опубликовал bellingcat. Человек, который ответил, подтвердил, что я попал в министерство обороны», — написал в Twitter Патрик Ривелл, корреспондент ABC.

I called the phone number on this passport file of the #Salisbury poisoning suspect Alexander Petrov, that @bellingcat published and which @novaya_gazeta says is a Russian Defense ministry number.

Man who answered at 3am confirmed I had got through to the ministry. #Russia pic.twitter.com/cjZpD3t2wI— Patrick Reevell (@Reevellp) 15 сентября 2018 г.

Между тем, в соцсетях считают, что номера секретных телефонов не могут публиковаться в открытую.