Vogue обвинили в оскорблении чувств верующих

Итальянский журнал Vogue опубликовал снимки новой коллекции Balenciaga и Gucci, сделанные в деревне Чикинская Архангельской области; на них модель неопределенного пола с усами держит в руках православный крест. Многие россияне посчитали фото оскорблением своих религиозных чувств.
«На снимках модели одеты в стиле русских babushka (какими их представляют российские дизайнеры), а антуражем служат полуразрушенная деревянная церковь, обычная улица деревни с бетонной плиточкой, двор с покосившимся забором. На одном из снимков модель держит огромный православный крест на фоне церкви. На другом существо с усами расположилось в старом каблучке», — сообщает Telegram-канал «Беспощадный пиарщик».
Фото опубликованы в Instagram Vogueitalia.
На снимки отреагировал главный редактор журнала Esquire Россия Сергей Минаев:
«Вот с крестом грешновато вышло», — написал он в своем Telegram-канале.
Многие россиянки тоже не оценили фотографии:
«Отвратительное уродство, а еще оскорбление чувств верующих. Не смейте портить российскую красоту этим убожеством», — потребовала talinamalahova.
«В наших русских сказках есть такие персонажи, как Кикимора, Баба Яга, Лихо, Кощей и другие, символизирующие зло. Они более красивы, чем эти уродливые модели и одежда, которую они носят. Это не в моде!», — написала angelaivanova_.
«Как из фильма ужаса. Пришельцы из потустороннего мира», — написала volodinaanastasia_2703.
Ранее спортивный комментатор Василий Уткин объяснил плохую игру Смолова заменой ноги, показав обложку журнала Vogue.