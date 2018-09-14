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Тест: Открытие лауреатов Шнобеля или выдумка?
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Тест: Открытие лауреатов Шнобеля или выдумка? 

Рамблер 1 час назад
Фото: Public Domain
В США состоялась церемония вручения Шнобелевской премии, которая присуждается за самые необычные и смешные научные открытия. Среди лауреатов оказались ученые, сравнившие мясную диету современного человека и питание каннибалов времен палеолита. Авторы выяснили, что древние людоеды не получали столько питательных веществ, сколько получают из обычного меню люди XXI века.
Названия работ лауреатов Шнобеля больше похожи на выдумку, чем на правду. Попробуйте определить, какие научные разработки действительно осуществлялись и выиграли премию, а какие мы просто придумали.
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