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Мизулина назвала причины расслоения общества
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Мизулина назвала причины расслоения общества 

РИА Новости + ещё 1 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Пропаганда нетрадиционных семейных ценностей ведет к расслоению общества и уничтожению человечества, заявила в пятницу на открытии Всемирного конгресса семей в Молдавии член Совета Федерации РФ Елена Мизулина.
"Пропаганда нетрадиционных семейных ценностей — это расслоение мира на две большие группы: обеспеченные нетрадиционные ценности и бедные семьи, которые способны рожать детей естественным путем. Это путь к уничтожению человечества… Мы раньше не занимались пропагандой традиционных ценностей, потому что семьи в ней не нуждались, они просто жили и были счастливы", — заявила Мизулина.
По ее словам, Всемирный конгресс семей должен пропагандировать традиционные семьи и не бояться этого, даже если столкнется с критикой.
Всемирный конгресс семей проходит в Кишиневе с 14 по 16 сентября, его организаторами выступают Международная организация по делам семьи и Фонд первой леди Молдавии "Din suflet". В нем принимают участие более 2000 человек из 50 стран.
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