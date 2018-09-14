Мизулина назвала причины расслоения общества

"Пропаганда нетрадиционных семейных ценностей — это расслоение мира на две большие группы: обеспеченные нетрадиционные ценности и бедные семьи, которые способны рожать детей естественным путем. Это путь к уничтожению человечества… Мы раньше не занимались пропагандой традиционных ценностей, потому что семьи в ней не нуждались, они просто жили и были счастливы", — заявила Мизулина.

По ее словам, Всемирный конгресс семей должен пропагандировать традиционные семьи и не бояться этого, даже если столкнется с критикой.

Всемирный конгресс семей проходит в Кишиневе с 14 по 16 сентября, его организаторами выступают Международная организация по делам семьи и Фонд первой леди Молдавии "Din suflet". В нем принимают участие более 2000 человек из 50 стран.