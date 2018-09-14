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Честный ответ школьника в задании покорил соцсети
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«Далеко пойдет»: честный ответ школьника поразил пользователей Сети 

РИА Новости + ещё 7 14 сентября 2018
Фото: depositphotos.com
Пользователи портала Reddit поддержали американского школьника, выполнившего домашнюю работу с предельной честностью. Фотографией рабочей тетради мальчика поделился его отец под ником LucentPhoenix.
В домашней работе школьнику необходимо было рассказать о жизненной ситуации, когда он чувствовал себя злым и раздраженным.
"Когда я нашел это домашнее задание в своем рюкзаке", — ответил мальчик.
На следующий вопрос о том, как он справился с неприятной ситуацией, школьник написал: "Сделал его".
Пользователи Reddit восхитились откровенностью подростка.
"Он хороший ребенок", — написали в комментариях.
"Некоторым взрослым следовало бы вести себя так же", — согласился DaddyJayy.
"Далеко пойдет"— добавил FPro21.
"После таких постов хочется стать отцом", — признался один из пользователей.
Некоторые предложили отцу мальчика наградить его за честность.
"Купи ему мороженое", — предложили в комментариях.
Необычными поступками иногда отличаются не только школьники, но и их учителя. Так, в июне пользователи твиттера поддержали умирающую учительницу, попросившую принести на ее похороны вместо цветов рюкзаки со школьными принадлежностями для детей из малообеспеченных семей.
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