Подготовка к реальности: бизнес поможет студентам

В конце августа портал «Рамблер», университет digital-профессий «Нетология» и ВШЭ запустили совместные образовательные программы обучения профессиями « Product manager » и « Руководитель IT-проекта ». По словам гендиректора «Нетологии-групп» Максима Спиридонова, новый образовательный формат — пример того, по какому пути может идти высшее профессиональное образование.

О несоответствии учебных программ в университетах запросам рынка труда и требованиям экономики говорят не первый год.

В недавнем опросе ФОМ на вопрос «Вы скорее согласны с тем, что необходимо развивать современные технологии дистанционного обучения (открытые университеты, онлайн-образование и т. д.) в качестве альтернативы традиционному высшему образованию?» положительно ответили 59% руководителей вузов, 64% молодежи, 38% руководителей предприятий.

Авторы исследования настаивают, что молодежи нужно идти в вуз за теоретической основой, а практические знания осваивать на бизнес-курсах.

Сегодня появление новых профессий определяют технологии и запрос рынка. «Сбербанк» , « Почта России » и «Северсталь» массово автоматизируют и оцифровывают процессы. Спрос на специалистов, способных осуществлять такие изменения и создавать технологичные продукты, растет с каждым годом. По данным августовского исследования Headhunter, количество IT-вакансий увеличилось на 250% с 2013 года и на 96% с января 2017 года.

В последние пять лет не доктора наук, а сотрудники Mail.ru «ВКонтакте», Car Price и Avito являются носителями ценной профессиональной информации. Специалисты этих компаний читают лекции и проводят практические семинары в «Нетологии», ИКРе и «Стрелке», а «Яндекс» открыл кафедру в НИУ ВШЭ, чтобы совместно готовить специалистов в области анализа данных и извлечения информации из интернета.

Однако экспертам «от бизнеса» часто не хватает методической базы, академических стандартов преподавания и оперирования современными обучающими инструментами. Проект «Рамблера», «Нетологии» и ВШЭ предстает как модель образовательного проекта, который имеет все шансы взять сильные стороны высшей школы, бизнеса и современных технологий и «упаковать» их в общий востребованный обучающий продукт.

Как это работает? «Рамблер» поставляет практические экспертные знания о рынке и специальностях, на базе которых «Нетология» создает программу занятий, учебные материалы и домашние задания. Далее ВШЭ проверяет соответствие новой программы академическим образовательным стандартам и дополняет ее собственными разработками в обучении IT-менеджеров. Итоговый продукт (обучающий курс) «Нетология» «нанизывает» на свою обучающую платформу, организует сопровождение студентов и ведет их через все этапы обучения.

По словам руководителя бизнес-юнита «Нетологии» Марии Румянцевой, каждая из программ — это обучающий конструктор из 5 базовых модулей. В зависимости от потребности и уровня подготовки, слушатель курса может добавить дополнительные модули из 11 возможных, а стоимость программы зависит от выбранного пакета. Такой формат дает слушателям выбор — они могут составить собственную траекторию обучения, выбрав конкретные дисциплины, и даже форму — офлайн или онлайн.