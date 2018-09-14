В России выросла смертность от рака

Смертность от рака выросла в тридцати регионах России

Смертность от онкологических заболеваний выросла в 30 из 85 регионах РФ . Специалисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) и фонда «Здоровье» проанализировали данные Минздрава России по заболеваемости и выявлению онкозаболеваний в 2016—2017 годах.

При этом в целом по стране число смертей от рака уменьшилось: в 2016 году было зафиксировано 198,9 случаев на 100 тысяч населения, а в 2017 году — 194,2 случая.

По мнению экспертов ОНФ, число смертей от онкозаболеваний растет из-за отсутствия специализированной медицинской помощи.

Как рассказал член регионального штаба ОНФ в Магаданской области Сергей Зеленков, о ранней диагностике онкологических заболеваний в этом регионе даже нет речи. По его словам, «пациенты, прежде чем попасть к онкологу, вынуждены около двух месяцев ждать своей очереди», а потом еще около двух месяцев им надо проходить обследования и сдавать анализы. За это время болезнь развивается и не всегда поддается лечению, отметил специалист.

Ранее американские исследователи из программы Global Burden of Disease Study заявили, что за последние десять лет число онкобольных в мире увеличилось на 28%. По их данным, чаще всего пациенты умирали от заболеваний дыхательной системы — рака легких, бронхов или трахеи. За исследуемый период от этих типов рака умерло 1,7 миллиона человек.