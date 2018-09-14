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В России выросла смертность от рака
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Смертность от рака выросла в тридцати регионах России 

Ридус + ещё 9 14 сентября 2018
Фото: РИА Новости
Смертность от онкологических заболеваний выросла в 30 из 85 регионах РФ. Специалисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) и фонда «Здоровье» проанализировали данные Минздрава России по заболеваемости и выявлению онкозаболеваний в 2016—2017 годах.
Согласно статистике, наиболее высокий рост смертности в Магаданской области — 7,7%. В Дагестане этот показатель составил 7,2%, в Башкирии — 6,9%, в Калмыкии — 6,8%, в Севастополе — 6,5%, передает URA.RU.
При этом в целом по стране число смертей от рака уменьшилось: в 2016 году было зафиксировано 198,9 случаев на 100 тысяч населения, а в 2017 году — 194,2 случая.
По мнению экспертов ОНФ, число смертей от онкозаболеваний растет из-за отсутствия специализированной медицинской помощи.
Как рассказал член регионального штаба ОНФ в Магаданской области Сергей Зеленков, о ранней диагностике онкологических заболеваний в этом регионе даже нет речи. По его словам, «пациенты, прежде чем попасть к онкологу, вынуждены около двух месяцев ждать своей очереди», а потом еще около двух месяцев им надо проходить обследования и сдавать анализы. За это время болезнь развивается и не всегда поддается лечению, отметил специалист.
Ранее американские исследователи из программы Global Burden of Disease Study заявили, что за последние десять лет число онкобольных в мире увеличилось на 28%. По их данным, чаще всего пациенты умирали от заболеваний дыхательной системы — рака легких, бронхов или трахеи. За исследуемый период от этих типов рака умерло 1,7 миллиона человек.
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