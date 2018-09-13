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Вопрос про кровать смутил Петрова и Боширова
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Вопрос про кровать стал самым стрессовым для Петрова и Боширова 

Рамблер 1 час назад
Вопрос про двуспальную кровать в гостиничном номере Руслана Боширова и Александра Петрова стал для них самым стрессовым. Об этом в интервью «МК» заявил эксперт по распознаванию лжи, профайлер Илья Анищенко. Он заявил, что интервью хорошо смонтировано, поэтому моменты лжи определить сложно.
«Я не увидел их реакции на самый главный вопрос: «Вы работаете в ГРУ»? В этот момент показывали журналиста, а не мужчин. Далее один из собеседников задал журналисту встречный вопрос. Вопрос на вопрос обычно является одним из признаков лжи, но может быть и растерянностью. Очень хитро составлены все ответы, у меня нет однозначного мнения по этим ребятам», — сказал эксперт.
>> Британия отреагировала на интервью "отравителей"
Анищенко также подтвердил предположение СМИ, что Петров и Боширов могут быть представителями секс-меньшинств. По его мнению, об этом свидетельствует красная повязка на руке Боширова, аккуратный маникюр и загар из солярия. Отвечая на вопрос о двуспальной кровати, подозреваемые в покушении на Скрипалей покрылись испариной, что, по мнению эксперта, говорит о «невероятном волнении».
Также специалиста смутила реакция на вопрос о цели визита в Солсбери. По его мнению, они «просто ушли от ответа».
«Видно, что Петров и Боширов что-то скрывают. Но с чем это связано — с их личной жизнью или с профессиональной — сложно сказать», — заключил Анищенко.
Ранее Руслан Боширов и Александр Петров в интервью RT опровергли свою причастность к атаке «Новичком» в Солсбери. По их словам, в Великобританию они приехали как туристы, а в Солсбери хотели посмотреть готический собор.
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