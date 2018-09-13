Вопрос про кровать смутил Петрова и Боширова

Вопрос про кровать стал самым стрессовым для Петрова и Боширова

«Я не увидел их реакции на самый главный вопрос: «Вы работаете в ГРУ»? В этот момент показывали журналиста, а не мужчин. Далее один из собеседников задал журналисту встречный вопрос. Вопрос на вопрос обычно является одним из признаков лжи, но может быть и растерянностью. Очень хитро составлены все ответы, у меня нет однозначного мнения по этим ребятам», — сказал эксперт.

Анищенко также подтвердил предположение СМИ, что Петров и Боширов могут быть представителями секс-меньшинств. По его мнению, об этом свидетельствует красная повязка на руке Боширова, аккуратный маникюр и загар из солярия. Отвечая на вопрос о двуспальной кровати, подозреваемые в покушении на Скрипалей покрылись испариной, что, по мнению эксперта, говорит о «невероятном волнении».

Также специалиста смутила реакция на вопрос о цели визита в Солсбери. По его мнению, они «просто ушли от ответа».

«Видно, что Петров и Боширов что-то скрывают. Но с чем это связано — с их личной жизнью или с профессиональной — сложно сказать», — заключил Анищенко.

Ранее Руслан Боширов и Александр Петров в интервью RT опровергли свою причастность к атаке «Новичком» в Солсбери. По их словам, в Великобританию они приехали как туристы, а в Солсбери хотели посмотреть готический собор.