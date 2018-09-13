Назван самый популярный авиамаршрут 

Авиационный онлайн-сервис Routes проанализировал мировой пассажиропоток и выяснил, какой из авиамаршрутов можно назвать самым загруженным. Об этом сообщает Independent.
Оказалось, что наиболее востребованный у путешественников маршрут — это рейс из Сеула (Южная Корея) на остров Чежду. За 2017 год этот путь проделали более 13 миллионов человек. По данным онлайн-сервиса, на остров ежедневно совершалось около 180 перелетов из столицы Южной Кореи.
Вторую позицию занял маршрут Мельбурн-Сидней, который в 2017 году преодолели почти 10 миллионов путешественников. Среди международных перелетов на лидирующей позиции оказался маршрут из Гонкога в Тайбэй (Китай), которым летали 6,7 миллиона авиапассажиров.
Ранее в сентябре всемирная туристическая организация ООН (ВТООН) составила список самых посещаемых иностранцами стран. Первое место заняла Франция, удерживающая эту позицию на протяжении двух лет. В 2017 году ее посетили 86,9 миллиона туристов. На втором месте оказалась Испания с 81,8 миллиона гостей, на третьем — США (75,9 миллиона).