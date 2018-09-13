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Горбачев заявил о возможности сохранения КПСС
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Горбачев: КПСС смогла бы сохранить влияние, если бы не путч 1991 года 

РИА Новости 21 час назад
Фото: РИА Новости
КПСС смогла сохранить влияние и власть, если бы в 1991 году не состоялся путч, считает бывший президент СССР Михаил Горбачев.
В четверг Горбачев презентовал свою новую книгу "В меняющемся мире", посвященную внешней политике эпохи перестройки.
"Я думаю, могла бы", — сказал Горбачев, отвечая на вопрос, могла бы КПСС сохранить свое влияние, если бы не произошел путч.
В ночь на 19 августа 1991 года представители высшего руководства СССР, несогласные с политикой реформ президента страны Михаила Горбачева и проектом нового Союзного договора, создали Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР (ГКЧП СССР). Эта дата вошла в историю государства как августовский путч. В этот день состоялась попытка отстранить Горбачева от поста президента и поменять проводимый им курс.
Несколько десятков танков вплотную приблизились к Дому Верховного совета и правительства РСФСР на Краснопресненской набережной (Белому дому). Сопротивление путчистам возглавили президент РСФСР Борис Ельцин и руководство России. Ельцин подписал указы, в которых создание ГКЧП было квалифицировано как попытка государственного переворота; союзные органы исполнительной власти, включая силовые структуры, были переподчинены президенту России.
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