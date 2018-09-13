Петров и Боширов: «Британия сломала нам жизнь»

В начале беседы Симоньян отметила, что мужчины выглядят напряженными.

«А как бы вы выглядели, если бы вашу жизнь раз — и перевернули с ног на голову. Просто одним днем. И сломали», — ответил Боширов.

Мужчины пояснили, что приехали в Солсбери, потому что друзья давно советовали им посетить этот «прекрасный город».

«Там есть знаменитый собор. <…> Он знаменит своим шпилем, своими часами, самыми первыми, которые были изобретены в мире», — пояснил Боширов.

Петров добавил, что изначально они хотели «оторваться» в Лондоне. Мужчины заявили о своей непричастности к покушению на экс-разведчика Сергея Скрипаля

На вопрос журналистки о том, что их объединяет и почему они проводят время вдвоем, Боширов попросил «не лезть в частную жизнь».

Британские прокуроры 5 сентября назвали имена двух российских граждан, подозреваемых в покушении на Скрипаля и его дочь Юлию, и показали фотографии Петрова и Боширова. Правоохранители отметили, что им около 40 лет, они путешествуют по российским паспортам, но их имена могут быть ненастоящими.

Полицейские подробно описали действия россиян на территории Британии 2-4 марта. По версии полиции, сначала они съездили в Солсбери на разведку, затем вернулись в Лондон, а на следующий день снова отправились в Солсбери, попали на запись камер наблюдения возле дома Скрипалей, поехали обратно в столицу и оттуда сразу же вылетели в Москву.