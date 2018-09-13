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«Отравители» Скрипалей сильно нервничали и потели
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Симоньян: Петров и Боширов сильно нервничали и потели 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Коллаж
Главный редактор МИА «Россия Сегодня» и Russia Today Маргарита Симоньян рассказала об интервью якобы причастных к делу Скрипалей Александра Петрова и Руслана Боширова. Журналистка отказалась комментировать само интервью, но отметила, что мужчины нервничали и потели.
Маргарита Симоньян отметила, что Петров и Боширов отказались приходить в студию или куда-либо, где много людей.
«Сказали, что придут только ко мне в кабинет и настаивают, чтобы была одна камера. В итоге, снимали натурально в моем кабинете, все-таки на две камеры (вторая писала ту самую обратную точку, которую мы пока решили не монтировать в интервью)», — написала Симоньян в своем Telegram-канале.
Она отметила, что мужчины отказались отвечать на какие-либо вопросы, по которым можно было бы получить информацию об их окружении, биографии, бизнесе, друзьях или чем-либо, что даст возможность журналистам «копать дальше».
«Внешне они довольно спортивные мужчины с довольно модными стрижками-бородками. Один, Петров, вообще, похоже, качок. Это видно в интервью. Один курит, другой не курит. то они, что они делали в Англии, те ли, за кого себя выдают, я не знаю и не могу знать. Постаралась задать им максимально те вопросы, которые волнуют общественность. Их ответы — их ответственность. И выбор каждого зрителя — верить им или нет. Я намеренно не комментирую свои впечатления. Кроме, пожалуй, того, что они сильно нервничали и потели», — подытожила Симоньян.
Ранее Симоньян сообщила, что взяла интервью у Петрова и Боширова. Накануне один из подозреваемых в отравлении Скрипалей согласился дать подробный комментарий СМИ. Так он откликнулся на соответствующий призыв президента России Владимира Путина.
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