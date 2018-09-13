«Отравители» Скрипалей сильно нервничали и потели

Симоньян: Петров и Боширов сильно нервничали и потели

Маргарита Симоньян отметила, что Петров и Боширов отказались приходить в студию или куда-либо, где много людей.

«Сказали, что придут только ко мне в кабинет и настаивают, чтобы была одна камера. В итоге, снимали натурально в моем кабинете, все-таки на две камеры (вторая писала ту самую обратную точку, которую мы пока решили не монтировать в интервью)», — написала Симоньян в своем Telegram-канале.

Она отметила, что мужчины отказались отвечать на какие-либо вопросы, по которым можно было бы получить информацию об их окружении, биографии, бизнесе, друзьях или чем-либо, что даст возможность журналистам «копать дальше».

«Внешне они довольно спортивные мужчины с довольно модными стрижками-бородками. Один, Петров, вообще, похоже, качок. Это видно в интервью. Один курит, другой не курит. то они, что они делали в Англии, те ли, за кого себя выдают, я не знаю и не могу знать. Постаралась задать им максимально те вопросы, которые волнуют общественность. Их ответы — их ответственность. И выбор каждого зрителя — верить им или нет. Я намеренно не комментирую свои впечатления. Кроме, пожалуй, того, что они сильно нервничали и потели», — подытожила Симоньян.