Пока вы спали: Миллионы россиян безнадежно в долгах

Миллионы россиян безнадежно задолжали

Количество россиян, «безнадежно» задолжавших банкам, удвоилось с 2014 года. По данным Объединенного кредитного бюро, которые приводят «Известия» , в первой половине 2014-го число заемщиков, просрочка которых равнялась или превышала шесть месяцев, составляло 3,09 миллиона человек или 6,8%, а в первом полугодии 2018-го — уже 6,7 миллиона или 12,1%.

Ипотека станет дороже

Ставки по ипотеке в России могут вырасти, сообщили «Известиям» представители крупнейших банков страны. В « Тинькофф банке » полагают, что средняя ставка может подняться с нынешних 9-9,5% до 9,5-10%. По словам представителя другого банка, при таком росте ипотечной ставки ежемесячный платеж вырастет на 3-6%, то есть примерно на 0,6-1,2 тысячи рублей.

США накажут за вмешательство в выборы

Президент США распорядился вводить санкции против физических и юридических лиц, которые попытаются вмешаться в американские выборы 6 ноября. По данным «Коммерсанта», накануне Дональд Трамп подписал соответствующий документ, а среди предусмотренных им мер есть в том числе заморозка активов и ограничение возможности брать кредиты в банках США.

Жилье военных может стать неделимым

Купленное по военной ипотеке жилье может стать неотчуждаемым при разводе. По информации «Коммерсанта», с подобной инициативой выступила Федеральная служба охраны . В ФСО полагают, что раздел недвижимости военных при разводе сокращает объем государственных гарантий военнослужащим. Члены президентского Совета по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства, на заседании которого законопроект был представлен, раскритиковали его, назвав недостаточно обоснованным. Тем не менее, подчеркивает издание, документ все же может оказаться на рассмотрении Госдумы

Путин заявил в миролюбии России

Россия — миролюбивое государство, заявил ее президент Владимир Путин в ходе крупнейших с 1981 года военных учений. Об этом сообщает РИА Новости. Находясь на полигоне «Цугол» в Забайкальском крае, где прошел основной этап маневров «Восток-2018», Путин подчеркнул, что у России нет и не может быть «агрессивных планов».