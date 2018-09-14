Уральские коммунальщики придумали выбивать долги через школы

Прокуратура южно-уральского города Верхний Уфалей выясняет обстоятельства рассылки персональных данных граждан, имеющих задолженности за коммунальные услуги, по местным учебным заведениям. Обстоятельства дела получили огласку после увольнения директора одной из городских школ, отказавшейся брать на себя роль коллектора-добровольца, сообщает портал «74.ру».

Свои кабинет Наталье Матвеевой , руководившей школой № 1, пришлось освободить в середине августа. По данным источника, увольнение происходило в присутствии представителей местного управления образования.

Как позже заявила сама директор, ныне оспаривающая свое увольнение, ее буквально заблокировали на рабочем месте, вынуждая подписать необходимые бумаги против себя.

По словам Натальи Матвеевой, причиной разрыва трудовых отношений с формальным учредителем учебного заведения — городским управлением образования — стал ее отказ заниматься выбиванием денег из задолжавших родителей учеников ее школы.

В поступившем в учебное заведение списке «неплатежеспособных» оказались клиенты компании ТЭК «Системы управления», которая снабжает теплом и горячей водой жителей городского микрорайона Спартак.

По результатам предварительных судебных слушаний, состоявшихся накануне, 13 сентября, прокуратура направила письмо в адрес директора организации с требованием устранить нарушения в области обработки и хранения персональной информации. К расследованию данной ситуации также подключено региональное управление Роскомнадзора

Представителям вступившего в коллаборацию с коммунальщиками управления образования, по всей видимости, удастся избежать серьезных последствий.

«По факту распространения сведений, содержащих персональные данные граждан, прокуратурой города руководителю управления образования Верхнего Уфалея внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства, а также объявлено предостережение», — сообщила журналистам старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Неизвестной остается судьба бывшего директора школы. По данным издания, прокурорская проверка не выявила нарушений в процедуре ее увольнения, и теперь свою правоту женщине предстоит самостоятельно доказывать в суде.

В августе «Ридус» освещал ситуацию в барнаульской гимназии № 40, где руководство учебного заведения без уведомления родителей и учеников установило на крыше станцию оператора сотовой связи.

Тогда муниципальные власти выступили на стороне дирекции гимназии, заверив, что оборудование полностью соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам и не угрожает здоровью учеников.