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Беременная девушка проучила невежливого пассажира
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Беременная девушка проучила усевшегося перед ней пассажира автобуса 

Lenta.ru 1 час назад
Жительница Лондона, будучи на восьмом месяце беременности, решила проучить пассажира автобуса, который не уступил ей место. На это обратило внимание издание The Sun.
Брайди Ли-Кеннеди (Brydie Lee-Kennedy) рассказала, что молодой человек предпочел занять последнее свободное место в автобусе своим пакетом, который он придерживал рукой. Ли-Кеннеди, видя, что тот не собирается уступать ей место, на котором он даже не сидит, опустилась прямо на его вещи.
«Интересно, каково это — жить в месте, где общественный транспорт не походит на сценарий "Голодных игр"», — поиронизировала британка.
Другие женщины, которые увидели ее рассказ в Twitter, принялись делиться своими историями, связанными с невежеством пассажиров в общественном транспорте. Одна из сочувствующих девушек рассказала, что однажды попросила мужчину уступить ей место из-за плохого самочувствия, будучи на четвертом месяце беременности, и чувствовала себя крайне неловко.
В начале августа сообщалось, что жительнице Канады продали чистящее средство вместо кофе в «Макдоналдсе». Девушка на восьмом месяце беременности заехала за напитком и отправилась дальше по своему пути, но позднее вернулась в ресторан, обнаружив в стакане средство для мытья вместо молока.
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