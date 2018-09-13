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Показано видео домогательств Вайнштейна
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Sky News показал новое видео с кадрами домогательств со стороны Харви Вайнштейна 

ТАСС + ещё 2 1 час назад
Фото: Reuters
Видеоматериал, свидетельствующий о домогательствах к молодой женщине со стороны голливудского кинопродюсера Харви Вайнштейна, был показан в среду в эфире британского телеканала Sky News. Автором этого видео, которое ранее никогда публично не демонстрировалось, является предпринимательница Мелисса Томпсон, записавшая на камеру своего переносного портативного компьютера встречу с Вайнштейном, состоявшуюся в его нью-йоркском офисе в 2011 году.
Поводом для встречи послужило намерение Томпсон представить маркетинговой команде Weinstein Company новый видеоролик ее собственной компании, работавшей в области научно-технических стартапов и аналитических услуг. Однако вместо группы сотрудников Weinstein Company в офисное помещение, в котором находилась тогда еще 28-летняя Мелисса, пришел сам Вайнштейн, попросив персонал своей компании не беспокоить его, после чего захлопнул за собой дверь. Томпсон протянула ему руку, но в ответ продюсер обнял Мелиссу и дал понять, что ему дозволено с ней флиртовать.
После этого между сторонами завязался, казалось бы, предметный деловой разговор на тему, которая интересовала Томпсон, и Вайнштейн, продемонстрировав собеседнице, что заинтересовался услугами ее фирмы, в конце концов заявил, что собирается воспользоваться предлагаемым сервисом. Но затем он снова стал заигрывать с Мелиссой. В интервью Sky News Томпсон пояснила, что тогда она полагала, что продюсер просто играет с ней в кошки-мышки, прощупывая, как далеко она может зайти в этих отношениях. Сама же она в свою очередь из чисто деловых соображений не желала срыва этих переговоров, признавшись, что, имея опыт работы на Уолл-стрит, еще ни разу до встречи с Вайнштейном не выпускала из-под собственного контроля диалогов с деловыми партнерами, но на этот раз ситуация сложилась иначе.
В тот же день Вайнштейн пригласил Томпсон на вечернюю встречу в ресторан, расположенный в холле гостиницы Tribeca Grand Hotel. В этом отеле продюсер завел девушку в свой номер и, как уверяет Мелисса, там ее изнасиловал. Однако этот момент на камеру компьютера запечатлен не был, а сам Вайнштейн этот факт отвергает.
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