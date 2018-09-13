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Киселев высказался об «отвратительной мерзости»
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Киселев высказался об «отвратительной мерзости» 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Клип Народных артистов России Филиппа Киркорова и Николая Баскова — это отвратительная мерзость, заявил РИА Новости журналист Дмитрий Киселев.
По его мнению, видео на песню «Ибица» — пошлое, а эстетика в нем — низкопробна. В пример Киселев привел момент, когда Баскова рвет в биотуалете, а Киркоров переворачивает кабинку, «купая» того в нечистотах.
«Певцы причалили в грязной зоне интернета», — посетовал ведущий канала «Россия».
Киселев отметил, что «барахтанье» в ней, очевидно, доставляет Киркорову и Баскову удовольствие, однако в своей «зависти» к Сергею Шнурову они не столь «гармоничны», как лидер группы «Ленинград». Другой причиной «жалкого и смешного каминг-аута» певцов журналист назвал боязнь отстать от трендов.
«Продукт — выражение подсознательного, реализация творческой мечты, отражающая внутренний мир и круг культурного поиска», — назвал он еще одну.
При этом Киселев подчеркнул, что он против не свободы творчества, а государственной поддержки того, что противоречит государственной культурной политике.
«Самоутверждайтесь в Сети», — посоветовал он.
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