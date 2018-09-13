Киселев высказался об «отвратительной мерзости»

По его мнению, видео на песню «Ибица» — пошлое, а эстетика в нем — низкопробна. В пример Киселев привел момент, когда Баскова рвет в биотуалете, а Киркоров переворачивает кабинку, «купая» того в нечистотах.

«Певцы причалили в грязной зоне интернета», — посетовал ведущий канала «Россия».

Киселев отметил, что «барахтанье» в ней, очевидно, доставляет Киркорову и Баскову удовольствие, однако в своей «зависти» к Сергею Шнурову они не столь «гармоничны», как лидер группы «Ленинград». Другой причиной «жалкого и смешного каминг-аута» певцов журналист назвал боязнь отстать от трендов.

«Продукт — выражение подсознательного, реализация творческой мечты, отражающая внутренний мир и круг культурного поиска», — назвал он еще одну.

При этом Киселев подчеркнул, что он против не свободы творчества, а государственной поддержки того, что противоречит государственной культурной политике.