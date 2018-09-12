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Крым вошел в федеральный туристский проект
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Крым вошел в федеральный туристский проект «Императорский маршрут» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Крым вошел в федеральный туристский проект "Императорский маршрут", сообщает министерство курортом и туризма республики.
Соглашение о сотрудничестве было подписано между минкурортов Крыма и Агентством туризма и продвижения Тюменской области в рамках проведения международного форума-выставки "Отдых-2018".
"Под единым брендом "Императорский маршрут" подразумевается целая сеть межрегиональных и региональных турпродуктов, часть из которых уже продается в регионах России. Основная цель проекта — возрождение основ историко-культурной и духовной составляющей России, ее достижений в период правления династии Романовых", — говорится в сообщении.
Крым неразрывно связан с судьбой династии Романовых. К примеру, Ливадийское имение на южном берегу Крыма долгие годы являлось южной резиденцией российских императоров.
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