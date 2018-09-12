Украина решила превратить Крым в пустыню 

Киев не собирается восстанавливать поставки воды в Крым, заявил глава МИД Украины Павел Климкин.
«Вода по контракту, где написано "Крым, Россия", никогда подаваться не будет», — цитирует Климкина РИА «Новости».
При этом Климкин отметил, что Россия использует проблему выброса на предприятии «Крымский титан» для возобновления воды в Северо-Крымский канал.
Ранее заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак Заявил, что Украина может возобновить поставки воды в Крым, если Россия признает факт «оккупации» полуострова.