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Украина решила превратить Крым в пустыню
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Украина решила превратить Крым в пустыню 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Киев не собирается восстанавливать поставки воды в Крым, заявил глава МИД Украины Павел Климкин.
«Вода по контракту, где написано "Крым, Россия", никогда подаваться не будет», — цитирует Климкина РИА «Новости».
При этом Климкин отметил, что Россия использует проблему выброса на предприятии «Крымский титан» для возобновления воды в Северо-Крымский канал.
Ранее заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак Заявил, что Украина может возобновить поставки воды в Крым, если Россия признает факт «оккупации» полуострова.
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